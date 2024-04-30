ДБР: Румунія видала Україні одного з організаторів міжнародного наркосиндикату
Румунські правоохоронці передали Державному бюро розслідувань одного з організаторів відомого міжнародного наркосиндикату, який відповідав за діяльність в Україні та країнах ЄС.
Джерело: ДБР, Офіс генпрокурора
Деталі: В межах розслідування кримінального провадження було встановлено, що один з керівників злочинної організації переховується в Румунії. Працівники ДБР повідомили йому про підозру ще у листопаді 2023 року та у грудні 2023 року оголосили його у міжнародний розшук.
Після встановлення його місця перебування у лютому 2024 року, ДБР звернулось з клопотанням до правоохоронних органів Румунії, які й затримали фігуранта.
За запитом Офісу генерального прокурора рішенням судів Румунії, на міжнародному пункті пропуску "Порубне-Сірет" 29 квітня підозрюваного передали представникам Державного бюро розслідувань.
Вживаються заходи щодо доставлення вказаної особи до слідчого судді для обрання запобіжного заходу.
У Бюро вказують, що наразі це вже восьмий учасник цієї злочинної організації, якого було затримано слідчими.
Діяльність організації, яка діяла за участі правоохоронців, була спрямована на незаконне виробництво, перевезення, зберігання з метою збуту, незаконний збут психотропних речовин – PVP, 4-ММС (4-метилметкатинон) та амфетаміну в особливо великих розмірах та їх контрабанду з України до країн Європейського Союзу, а також до РФ.
У ході розслідування вилучено понад 300 кілограмів заборонених речовин на понад 200 мільйонів гривень.