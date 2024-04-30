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ДБР: Румунія видала Україні одного з організаторів міжнародного наркосиндикату

Валентина РоманенкоВівторок, 30 квітня 2024, 10:04
ДБР: Румунія видала Україні одного з організаторів міжнародного наркосиндикату
фото ОГП

Румунські правоохоронці передали Державному бюро розслідувань одного з організаторів відомого міжнародного наркосиндикату, який відповідав за діяльність в Україні та країнах ЄС.

Джерело: ДБР, Офіс генпрокурора

Деталі: В межах розслідування кримінального провадження було встановлено, що один з керівників злочинної організації переховується в Румунії. Працівники ДБР повідомили йому про підозру  ще у листопаді 2023 року та у грудні 2023 року оголосили його у міжнародний розшук.

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Після встановлення його місця перебування у лютому 2024 року, ДБР звернулось з клопотанням до правоохоронних органів Румунії, які й затримали фігуранта.

За запитом Офісу генерального прокурора рішенням судів Румунії, на міжнародному пункті пропуску "Порубне-Сірет" 29 квітня підозрюваного передали представникам Державного бюро розслідувань.

ВІДЕО ДНЯ

Вживаються заходи щодо доставлення вказаної особи до слідчого судді для обрання запобіжного заходу.

У Бюро вказують, що наразі це вже восьмий учасник цієї злочинної організації, якого було затримано слідчими.

 
фото огп

Діяльність організації, яка діяла за участі правоохоронців, була спрямована на незаконне виробництво, перевезення, зберігання з метою збуту, незаконний збут психотропних речовин – PVP, 4-ММС (4-метилметкатинон) та амфетаміну в особливо великих розмірах та їх контрабанду з України до країн Європейського Союзу, а також до РФ.

У ході розслідування вилучено понад 300 кілограмів заборонених речовин на понад 200 мільйонів гривень.

Теми: наркотикиДБРОфіс генпрокурораРумунія
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