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ГБР: Румыния выдала Украине одного из организаторов международного наркосиндиката

Валентина РоманенкоВторник, 30 апреля 2024, 10:04
ГБР: Румыния выдала Украине одного из организаторов международного наркосиндиката
фото ОГП

Румынские правоохранители передали Государственному бюро расследований одного из организаторов известного международного наркосиндиката, который отвечал за деятельность в Украине и странах ЕС.

Источник: ГБР, Офис генпрокурора

Детали: В рамках расследования уголовного производства было установлено, что один из руководителей преступной организации скрывается в Румынии. Работники ГБР сообщили ему о подозрении еще в ноябре 2023 года и в декабре 2023 года объявили его в международный розыск.

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После установления его места пребывания в феврале 2024 года, ГБР обратилось с ходатайством в правоохранительные органы Румынии, которые и задержали фигуранта.

По запросу Офиса генерального прокурора решением судов Румынии, на международном пункте пропуска "Порубное-Сирет" 29 апреля подозреваемого передали представителям Государственного бюро расследований.

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Принимаются меры по доставке указанного лица к следственному судье для избрания меры пресечения.

В Бюро указывают, что сейчас это уже восьмой участник этой преступной организации, который был задержан следователями.

 
фото огп

Деятельность организации, которая действовала при участии правоохранителей, была направлена на незаконное производство, перевозку, хранение с целью сбыта, незаконный сбыт психотропных веществ - PVP, 4-ММС (4-метилметкатинон) и амфетамина в особо крупных размерах и их контрабанду из Украины в страны Европейского Союза, а также в РФ.

В ходе расследования изъято более 300 килограммов запрещенных веществ на более 200 миллионов гривен.

Темы: наркотикиГБРОфис генпрокурораРумыния
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