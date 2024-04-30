ГБР: Румыния выдала Украине одного из организаторов международного наркосиндиката

Румынские правоохранители передали Государственному бюро расследований одного из организаторов известного международного наркосиндиката, который отвечал за деятельность в Украине и странах ЕС.

Источник: ГБР, Офис генпрокурора

Детали: В рамках расследования уголовного производства было установлено, что один из руководителей преступной организации скрывается в Румынии. Работники ГБР сообщили ему о подозрении еще в ноябре 2023 года и в декабре 2023 года объявили его в международный розыск.

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После установления его места пребывания в феврале 2024 года, ГБР обратилось с ходатайством в правоохранительные органы Румынии, которые и задержали фигуранта.

По запросу Офиса генерального прокурора решением судов Румынии, на международном пункте пропуска "Порубное-Сирет" 29 апреля подозреваемого передали представителям Государственного бюро расследований.

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Принимаются меры по доставке указанного лица к следственному судье для избрания меры пресечения.

В Бюро указывают, что сейчас это уже восьмой участник этой преступной организации, который был задержан следователями.

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Деятельность организации, которая действовала при участии правоохранителей, была направлена на незаконное производство, перевозку, хранение с целью сбыта, незаконный сбыт психотропных веществ - PVP, 4-ММС (4-метилметкатинон) и амфетамина в особо крупных размерах и их контрабанду из Украины в страны Европейского Союза, а также в РФ.

В ходе расследования изъято более 300 килограммов запрещенных веществ на более 200 миллионов гривен.