Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Зеленський: Україну візьмуть в НАТО тільки після перемоги

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко Вівторок, 30 квітня 2024, 12:29
Зеленський: Україну візьмуть в НАТО тільки після перемоги
Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна не зможе стати членом НАТО до перемоги у війні проти Росії.

Джерело: Зеленський під час зустрічі з генсеком Альянсу з офіцерами, які проходять курси професійної військової освіти за стандартами НАТО, "Європейська правда"

Деталі: Президент розповідав про часову перспективу членства України у Північноатлантичному Альянсі.

Реклама:

"На мою особисту думку, ми будемо в НАТО, тільки коли переможемо. Я не вважаю, що у час війни нас візьмуть у НАТО. Це для когось ризик з членів НАТО, у когось є просто скепсис через це", – сказав глава держави у відеоролику, поширеному в його Telegram-каналі.

"Питання про НАТО, це – як правильно сказав генеральний секретар (Столтенберг – ред.) – питання більшості. А більшість – це питання політичне. А щоб політично Україну взяли в Альянс, для цього потрібна перемога", – додав Зеленський.

Коли дійде до членства України в Альянсі, то питання сумісності з НАТО та рівня українських військових, вважає Зеленський, "ніхто не буде піднімати".

ВІДЕО ДНЯ

Президент вважає, що однією із причин сьогоднішньої війни є те, що Україна не була до цього в Альянсі.

"Ще багато років тому був також відповідний скепсис деяких членів, і Росія дуже сильно працювала з нашими сьогоднішніми партнерами, у них був діалог. Вона робила все, щоби Україну не взяли не тільки в НАТО, а щоб в Євросоюз не взяли, щоб Україна просто не розвивалась, і щоб вона не була відірвана від впливу Російської Федерації", – зазначив президент.

Напередодні під час виступу у Верховній Раді генеральний секретар Єнс Столтенберг сказав, що не може спрогнозувати, коли саме Україна стане членом НАТО.

У виступі Столтенберг також висловив повагу українським військовим, які стримують російську агресію.

Перед тим Столтенберг зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Серед іншого, вони говорили про 100-мільярдний спецфонд НАТО для підтримки України.

Теми: НАТОУкраїнаЗеленськийвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США призупинили постачання боєприпасів до Ізраїлю – ЗМІ

фотоОбстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 15, пошкоджено 20 будинків

відеоСі Цзіньпін прибув до Франції: починає турне Європою

фотоУ Бердянську ліквідували організатора катівні – ГУР

Спецслужби готуються до російських диверсій по всій Європі – ЗМІ

Втрати росіян: Генштаб скоригував деякі показники

Усі новини...
У Повітряних силах пояснили, чим Україні пригодяться несправні F-16
"РФ прагнула вбити якнайбільше мирних людей": Костін показав момент удару по Одесі
Латвія передасть Україні нову партію військової допомоги з ППО та дронами
Останні новини
21:29
мапаВ Україну йдуть дощі
21:24
У США закликають владу Грузії спільно привести закон про "іноагентів" до стандартів ЄС
20:54
Швейцарія запросила Папу Римського на Саміт миру щодо України
20:39
Канцлер Австрії підтримує ДНК-тестування біженців для возз'єднання родин
20:18
Генштаб: На фронті більше 100 боєзіткнень, на Бахмутському напрямку відбито 32 атаки
20:15
футбол"Шахтар" вдруге за тиждень розгромив "Чорноморець" і зберіг відрив від "Динамо"
19:56
США призупинили постачання боєприпасів до Ізраїлю – ЗМІ
19:47
Саудівська Аравія зафіксувала дефіцит бюджету на тлі зростання капітальних витрат
19:36
фотоОбстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 15, пошкоджено 20 будинків
19:31
Макрон просить прем'єра Ізраїлю "довести до кінця" переговори з ХАМАС
Усі новини...
Реклама:
Реклама: