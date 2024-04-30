Зеленский: Украину возьмут в НАТО только после победы

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина не сможет стать членом НАТО до победы в войне против России.

Источник: Зеленский во время встречи с генсеком Альянса с офицерами, которые проходят курсы профессионального военного образования по стандартам НАТО, "Европейская правда"

Детали: Президент рассказывал о временной перспективе членства Украины в Североатлантическом Альянсе.

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"По моему личному мнению, мы будем в НАТО, только когда победим. Я не считаю, что во время войны нас возьмут в НАТО. Это для кого-то риск из членов НАТО, у кого-то есть просто скепсис из-за этого", - сказал глава государства в видеоролике, распространенном в его Telegram-канале.

"Вопрос о НАТО, это – как правильно сказал генеральный секретарь (Столтенберг. – Ред.) – вопрос большинства. А большинство – это вопрос политический. А чтобы политически Украину взяли в Альянс, для этого нужна победа", – добавил Зеленский.

Когда дойдет до членства Украины в Альянсе, то вопрос совместимости с НАТО и уровня украинских военных, считает Зеленский, "никто не будет поднимать".

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Президент считает, что одной из причин сегодняшней войны является то, что Украина не была до этого в Альянсе.

"Еще много лет назад был также соответствующий скепсис некоторых членов, и Россия очень сильно работала с нашими сегодняшними партнерами, у них был диалог. Она делала все, чтобы Украину не взяли не только в НАТО, а чтобы в Евросоюз не взяли, чтобы Украина просто не развивалась, и чтобы она не была оторвана от влияния Российской Федерации", – отметил президент.

Накануне во время выступления в Верховной Раде генеральный секретарь Йенс Столтенберг сказал, что не может спрогнозировать, когда именно Украина станет членом НАТО.

В выступлении Столтенберг также выразил уважение украинским военным, которые сдерживающим российскую агрессию.

Перед тем Столтенберг встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Среди прочего, они говорили о 100-миллиардном спецфонде НАТО для поддержки Украины.