Травень в Україні почнеться лагідним теплом – до +25°

Найближчими днями в Україні буде тепло і сухо, вдень до 25° тепла.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: 1 травня в Україні прогнозується суха, тепла погода – температура вночі 6-11°, вдень 20-25° тепла, вітер північно-східний (на заході країни південно-східний), 5-10 м/с.

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У Києві в середу також тепло і сухо, вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура вночі 8-10°, вдень 22-24°.

2 травня по всій території України також буде без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 19-24°.

У п'ятницю 3 травня на північному сході України буде 2-7° тепла, вдень 19-24°, у північних, східних і більшості центральних областей 17-22°.

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У столиці в четвер без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 22-24°.

Додатково: За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 1 травня найвища температура вдень була 30,0° у 2012 р., найнижча вночі -0,6° у 1940 р.