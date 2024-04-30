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Май в Украине начнется теплом до +25°

Валентина РоманенкоВторник, 30 апреля 2024, 12:41
Май в Украине начнется теплом до +25°
фото УП

В ближайшие дни в Украине будет тепло и сухо, днем до 25° тепла.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: 1 мая в Украине прогнозируется сухая, теплая погода – температура ночью 6-11°, днем 20-25° тепла, ветер северо-восточный (на западе страны юго-восточный), 5-10 м/с.

В Киеве в среду также тепло и сухо, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура ночью 8-10°, днем 22-24°.

2 мая по всей территории Украины также будет без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 19-24°.

В пятницу 3 мая на северо-востоке Украины будет 2-7° тепла, днем 19-24°, в северных, восточных и большинстве центральных областей 17-22°.

В столице в четверг без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 22-24°.

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Дополнительно: По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского в Киеве 1 мая самая высокая температура днем была 30,0° в 2012г., самая низкая ночью -0,6° в 1940г.

Темы: погода
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