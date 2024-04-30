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Кабмін дав роз'яснення щодо "примусового повернення українців з країн ЄС"

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоВівторок, 30 квітня 2024, 13:26
Кабмін дав роз'яснення щодо примусового повернення українців з країн ЄС
ілюстративне фото Getty Images

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина наголосила, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.

Джерело: Стефанішина в інтерв'ю DW, цитує "Європейська правда"

Деталі: Урядовиця запевнила, що надання своїх даних територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки не означає автоматичну мобілізацію на фронт. 

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"Україна ухвалила закон про мобілізацію і ми маємо розуміти, у якому обсязі ми можемо заміняти хлопців на фронті. Йдеться про потенціал мобілізації – облік і інформацію. І це першочергова мета нашого рішення", – заявила віцепрем'єрка.

Вона повідомила, що у травні Україну відвідає єврокомісарка з питань внутрішніх справ і міграції Ілва Йоганссон для обговорення з українською владою питання подальшого юридичного статусу українців за кордоном, адже чинний механізм тимчасового захисту в ЄС діятиме до березня 2025 року.

"Тому обмежень і примусового повернення громадян України будь-якої статі чи віку в країну, яка воює, не буде. Але у питаннях війни немає приємних рішень і давайте не забувати, що війна триває і ми маємо її виграти", – наголосила Стефанішина.

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Передісторія:

  • 23 квітня 2024 року Міністерство закордонних справ України вирішило тимчасово призупинити надання в українських дипломатичних установах послуг чоловікам, котрі за віком підпадають під дію закону про мобілізацію. 
  • В уряді кажуть, що доступ до консульських послуг отримають згодом тільки чоловіки з дійсними військово-обліковими документами, які оновили свої дані в ТЦК.
  • Міністр внутрішніх справ Марчин Кервінський раніше анонсував, що уряд Польщі врахує рішення України про призупинення консульських послуг для чоловіків 18-60 років у загальному рішенні щодо продовження тимчасового захисту для українців.
  • В Естонії заявили, що не будуть висилати українських чоловіків з протермінованими паспортами.

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Теми: мобілізаціяЄСВоєнний стан
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