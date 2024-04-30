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Кабмин дал разъяснения относительно "принудительного возвращения украинцев из стран ЕС"

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоВторник, 30 апреля 2024, 13:26
Кабмин дал разъяснения относительно принудительного возвращения украинцев из стран ЕС
иллюстративное фото Getty Images

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за рубежа.

Источник: Стефанишина в интервью DW, цитирует "Европейская правда"

Детали: Чиновница заверила, что предоставление своих данных территориальным центрам комплектования и социальной поддержки не означает автоматическую мобилизацию на фронт.

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"Украина приняла закон о мобилизации и мы должны понимать, в каком объеме мы можем заменять ребят на фронте. Речь идет о потенциале мобилизации - учете и информации. И это первоочередная цель нашего решения", - заявила вице-премьер.

Она сообщила, что в мае Украину посетит еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Илва Йоханссон для обсуждения с украинскими властями вопроса дальнейшего юридического статуса украинцев за рубежом, ведь действующий механизм временной защиты в ЕС будет действовать до марта 2025 года.

"Поэтому ограничений и принудительного возвращения граждан Украины любого пола или возраста в страну, которая воюет, не будет. Но в вопросах войны нет приятных решений и давайте не забывать, что война продолжается и мы должны ее выиграть", - подчеркнула Стефанишина.

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Предыстория:

  • 23 апреля 2024 года Министерство иностранных дел Украины решило временно приостановить предоставление в украинских дипломатических учреждениях услуг мужчинам, которые по возрасту подпадают под действие закона о мобилизации.
  • В правительстве говорят, что доступ к консульским услугам получат впоследствии только мужчины с действительными военно-учетными документами, которые обновили свои данные в ТЦК.
  • Министр внутренних дел Марчин Кервинский ранее анонсировал, что правительство Польши учтет решение Украины о приостановлении консульских услуг для мужчин 18-60 лет в общем решении о продлении временной защиты для украинцев.
  • В Эстонии заявили, что не будут высылать украинских мужчин с просроченными паспортами.

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Темы: мобилизацияЕСВоенное положение
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