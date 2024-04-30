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Українця засудили в РФ до 25 років тюрми у справі про підпал на залізниці

Валентина РоманенкоВівторок, 30 квітня 2024, 14:24
Українця засудили в РФ до 25 років тюрми у справі про підпал на залізниці
фото з Telegram правозахисників

У Росії 2-й Західний окружний військовий суд засудив громадянина України Сергія Кармазіна до 25 років позбавлення волі та штрафу в справі про підпал на залізниці у Підмосковʼї.

Джерело: правозахисний проєкт "Зона солідарності", "Радіо Свобода"

Деталі: Вирок був ухвалений ще 28 березня, але пресслужба російського суду не повідомила про нього. Про рішення суду Кармазін розповів у листі однієї з підписниць "Зони солідарності".

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Перші шість років терміну він має провести у вʼязниці, решту 19 – у колонії суворого режиму. Також українець має сплатити штраф у 700 тисяч рублів (майже 300 тисяч гривень).

46-річного уродженця Харківської області визнали винним за статтями про шпигунство, навчання диверсійній діяльності, навчання терористичній діяльності, приготування до виготовлення вибухових речовин, приготування до теракту, участь у диверсійній та терористичній спільноті. Кармазін оскаржив вирок.

Сергія Кармазіна затримали в лютому 2023 року. За версією ФСБ РФ, він підпалив залізничне обладнання на перегоні між станціями Кутузовська та Весняна в Московській області.

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Після затримання Кармазіна спецслужба випустила відеоролик, на якому чоловік, обличчя якого не видно, представляється уродженцем Харківщини. Він стверджує, що в листопаді 2022 року поїхав на заробітки до Польщі, де нібито "був завербований співробітниками спецслужб Польщі та СБУ". Після цього він нібито поїхав до Латвії, звідки його місцеві спецслужби під виглядом біженця відправили до Росії. На відео чоловік стверджує, що він був змушений виконувати "вимоги СБУ", оскільки співробітники відомства нібито погрожували його дочці, яка живе у Вінниці.

Спочатку Кармазіну інкримінували лише статтю про диверсію. Суд помістив його до СІЗО та не допустив адвоката від "Зони солідарності".

СБУ заперечує інформацію про співпрацю з Кармазіним. Представники спецслужби заявили, що він перебуває у списку військовополонених та осіб, незаконно позбавлених волі внаслідок вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо: Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в Росії розпочалися підпали залізничної інфраструктури. Обвинувачених спочатку судили за хуліганство, а потім стали притягати за статтями про диверсію. У більшості випадків слідство стверджує, що палії діяли на замовлення українських спецслужб.

Теми: Росіяправа людинивійна
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