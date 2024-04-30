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Украинца приговорили в РФ к 25 годам тюрьмы по делу о поджоге на железной дороге

Валентина РоманенкоВторник, 30 апреля 2024, 14:24
Украинца приговорили в РФ к 25 годам тюрьмы по делу о поджоге на железной дороге
фото из Telegram правозащитников

В России 2-й Западный окружной военный суд приговорил гражданина Украины Сергея Кармазина к 25 годам лишения свободы и штрафу по делу о поджоге на железной дороге в Подмосковье.

Источник: правозащитный проект "Зона солидарности", "Радио Свобода"

Детали: Приговор был вынесен еще 28 марта, но пресс-служба российского суда не сообщила о нем. О решении суда Кармазин рассказал в письме одной из подписчиц "Зоны солидарности".

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Первые шесть лет срока он должен провести в тюрьме, остальные 19 - в колонии строгого режима. Также украинец должен заплатить штраф в 700 тысяч рублей (почти 300 тысяч гривен).

46-летнего уроженца Харьковской области признали виновным по статьям о шпионаже, обучении диверсионной деятельности, обучении террористической деятельности, приготовлении к изготовлению взрывчатых веществ, приготовлении к теракту, участии в диверсионном и террористическом сообществе. Кармазин обжаловал приговор.

Сергея Кармазина задержали в феврале 2023 года. По версии ФСБ РФ, он поджег железнодорожное оборудование на перегоне между станциями Кутузовская и Весенняя в Московской области.

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После задержания Кармазина спецслужба РФ выпустила видеоролик, на котором мужчина, лицо которого не видно, представляется уроженцем Харьковщины. Он утверждает, что в ноябре 2022 года уехал на заработки в Польшу, где якобы "был завербован сотрудниками спецслужб Польши и СБУ". После этого он якобы поехал в Латвию, откуда его местные спецслужбы под видом беженца отправили в Россию. На видео мужчина утверждает, что он был вынужден выполнять "требования СБУ", поскольку сотрудники ведомства якобы угрожали его дочери, которая живет в Виннице.

Сначала Кармазину инкриминировали только статью о диверсии. Суд поместил его в СИЗО и не допустил адвоката от "Зоны солидарности".

СБУ отрицает информацию о сотрудничестве с Кармазиным. Представители спецслужбы заявили, что он находится в списке военнопленных и лиц, незаконно лишенных свободы в результате вторжения России в Украину.

Напомним: После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в России начались поджоги железнодорожной инфраструктуры. Обвиняемых сначала судили за хулиганство, а потом стали привлекать по статьям о диверсии. В большинстве случаев следствие утверждает, что поджигатели действовали по заказу украинских спецслужб.

Темы: Росcияправа человекавойна
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