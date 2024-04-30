У "Чесно" дізналися, як ОП проводить оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності

Рух "Чесно" у відповідь на запит отримав від Офісу президента положення про діяльність та персональний склад робочої групи з оцінювання корупційних ризиків. Розпорядження про її створення у березні 2024 року підписав керівник ОП Андрій Єрмак.

Джерело: дослідження громадського руху "Чесно"

Дослівно "Чесно": "Попри анонсовану публікацію, додатки щодо персонального складу робочої групи та положення про робочу групу з оцінювання корупційних ризиків у діяльності ОП в публічному доступі фактично відсутні. Відповідь Офісу публікуємо".

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Деталі: Повідомляється, робоча група має дослідити середовище Офісу президента, визначити обсяг корупційних ризиків та розробити заходи впливу на ці ризики. Тож члени робочої групи можуть збирати інформацію з відкритих джерел, спілкуватися з працівниками ОП та взаємодіяти з громадськістю та іншими зацікавленими сторонами.

Рух "ЧЕСНО"

Зазначається, що робоча група також має "документувати елементи корупційних ризиків, описувати їх та аналізувати описані потенційно вразливі до корупції функції та процеси у діяльності ОП". Окремим завданням є розробка заходів впливу на такі ризики.

Проте, у положенні визначено, що рішення робочої групи з оцінювання корупційних ризиків ОП мають рекомендаційний характер.

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Рух "ЧЕСНО"

"Отже, фактично вплив цієї робочої групи на протидію корупції в діяльності ОП, а також притягнення до відповідальності в разі корупційних зловживань буде мінімальним або ж опосередкованим".

Рух "Чесно" проаналізував перелік членів робочої групи, зазначив, що переважна її більшість є працівниками різних підрозділів та департаментів Офісу президента. Хто очолює робочу групу, у відповіді не зазначили. Лише двоє із 25 її членів є представниками громадськості.

Йдеться про Богдана Головкіна — декана кафедри слідчої та детективної діяльності Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, котрий брав участь у конкурсі на посаду судді Вищого антикорупційного суду у 2018 році, та Олександр Стрільців.

"Останній, або ж його повний тезка, є завідувачем наукової лабораторії Національної академії внутрішніх справ та представником громадської організації "Всеукраїнський центр протидії корупції та сприяння правоохоронним органам "Антикорупційна ініціатива". Зазначимо, що останні публікації на сайті однойменної громадської організації датовані ще 2019 роком".

Також в громадському русі додають, що запропонувати кандидатуру для участі у цій робочій групі можна було протягом десяти днів після публікації розпорядження про початок проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності ОП. Втім, інформація про це була зазначена лише у розділі "Оголошення Офісу". Додаткових публікацій або запрошень до участі у публічному доступі громадський рух не знайшов.

Повідомляється, що до 17 квітня 2024 року Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в Офісі президента має підготувати проєкт Антикорупційної програми ОП. Наразі відповідних публікацій у публічному доступі учасники громадського руху не знайшли, тож звернулися з додатковим запитом до ОП щодо таких даних.