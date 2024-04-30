В "Чесно" узнали, как ОП проводит оценку коррупционных рисков в своей деятельности

Движение "Честно" в ответ на запрос получило от Офиса президента положение о деятельности и персональный состав рабочей группы по оценке коррупционных рисков. Распоряжение о ее создании в марте 2024 года подписал руководитель ОП Андрей Ермак.

Источник: исследование общественного движения "Честно"

Дословно "Честно": "Несмотря на анонсированную публикацию, приложения по персональному составу рабочей группы и положения о рабочей группе по оценке коррупционных рисков в деятельности ОП в публичном доступе фактически отсутствуют. Ответ Офиса публикуем".

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Детали: Сообщается, рабочая группа должна исследовать среду Офиса президента, определить объем коррупционных рисков и разработать меры воздействия на эти риски. Поэтому члены рабочей группы смогут собирать информацию из открытых источников, общаться с работниками ОП и взаимодействовать с общественностью и другими заинтересованными сторонами.

"ЧЕСНО"

Отмечается, что рабочая группа также должна "документировать элементы коррупционных рисков, описывать их и анализировать описанные потенциально уязвимые к коррупции функции и процессы в деятельности ОП". Отдельной задачей является разработка мер воздействия на такие риски.

Однако, в положении определено, что решение рабочей группы по оценке коррупционных рисков ОП имеют рекомендательный характер.

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"ЧЕСНО"

"Таким образом, фактически влияние этой рабочей группы на противодействие коррупции в деятельности ОП, а также привлечение к ответственности в случае коррупционных злоупотреблений будет минимальным или опосредованным".

Движение "Честно" проанализировало перечень членов рабочей группы, отметило, что подавляющее ее большинство являются работниками различных подразделений и департаментов Офиса президента. Кто возглавляет рабочую группу, в ответе не указали. Только двое из 25 ее членов являются представителями общественности.

Речь идет о Богдане Головкине - декане кафедры следственной и детективной деятельности Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого, который участвовал в конкурсе на должность судьи Высшего антикоррупционного суда в 2018 году, и Александре Стрельцов.

"Последний, или же его полный тезка, является заведующим научной лаборатории Национальной академии внутренних дел и представителем общественной организации „Всеукраинский центр противодействия коррупции и содействия правоохранительным органам "Антикоррупционная инициатива". Отметим, что последние публикации на сайте одноименной общественной организации датированы еще 2019 годом".

Также в общественном движении добавляют, что возможность предложить кандидатуру для участия в этой рабочей группе была открытой в течение десяти дней после публикации соответствующего распоряжения о начале проведения оценки коррупционных рисков в деятельности ОП в формате самооценки.

Впрочем, информация об этом была указана только в разделе "Объявления Офиса". Дополнительных публикаций или приглашений к участию в публичном доступе зафиксировано не было.

Сообщается, что до 17 апреля 2024 года Уполномоченное лицо по вопросам предотвращения и выявления коррупции в Офисе президента должно подготовить проект Антикоррупционной программы ОП. Сейчас соответствующих публикаций в публичном доступе участники общественного движения не нашли, поэтому обратились с дополнительным запросом к ОП по таким данным.