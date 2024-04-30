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У Повітряних силах пояснили, чим Україні пригодяться несправні F-16

Валентина РоманенкоВівторок, 30 квітня 2024, 16:02
У Повітряних силах пояснили, чим Україні пригодяться несправні F-16
Ілля Євлаш. фото з Вікіпедії

Навіть несправні літаки F-16 можуть стати Україні в пригоді, зокрема як "донори" для ремонту інших винищувачів.

Джерело: начальник служби зв'язків із громадськістю Повітряних сил майор Ілля Євлаш в ефірі телеканалу "Прямий"

Деталі: Так офіцер відповів на запитання, чи правда, що західні партнери можуть передавати Україні, крім іншого, ще й несправні літаки-винищувачі F-16.

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Пряма мова: "Навіть якщо це будуть несправні літаки, вони надзвичайно необхідні. "Донори" абсолютно адекватно практикуються в різних країнах… Це нормальна практика, якщо одна з деталей не працює, решту деталей можна взяти на застосування, на заміну інших компонентів.

Будь-які літаки, навіть такі, які втратили свою боєздатність, їх можна використовувати для ремонту та для інших цілей, які будуть визначені командуванням".

Теми: винищувачіПовітряні сили ЗСУвійна
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