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Міноборони: У рекрутингових центрах повістки не вручатимуть

Євген КізіловВівторок, 30 квітня 2024, 17:13

У центрах рекрутингу до Сил оборони, які відкриваються в Україні, повістки вручати не будуть.

Джерело: речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін під час відкриття першого центру рекрутингу в Києві, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "За великим рахунком це - сервіс, куди людина приходить і може отримати будь-яку інформацію про те, які є спеціальності і де себе можна знайти відповідно до своєї цивільної спеціальності, військово-облікової спеціальності. Тут не буде людині вручено повістку".

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Деталі: За словами Лазуткіна, головна перевага центрів – можливість вибору спеціальності у лавах збройних сил, адже в кожній бригаді є вакансії, які треба заповнювати людьми.

Також речник додав, що в рекрутингових центрах триває "супровід" військовозобов'язаних, і в питаннях військової частини, куди потрапить людина, і щодо контракту.

Що передувало: На початку березня в межах проєкту із рекрутингу до Сил оборони українцям пропонували 8 520 вакансій, які надійшли від 1245 військових частин.

ВІДЕО ДНЯ

У планах Міноборони - відкрити рекрутингові центри у всіх великих містах України.

Теми: мобілізаціяЗбройні силиМіноборони
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