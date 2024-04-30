Минобороны: В рекрутинговых центрах повестки вручать не будут

В центрах рекрутинга в Силы обороны, которые открываются в Украине, повестки вручать не будут.

Источник: спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин во время открытия первого центра рекрутинга в Киеве, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "По большому счету это - сервис, куда человек приходит и может получить любую информацию о том, какие есть специальности и где себя можно найти в соответствии со своей гражданской специальностью, военно-учетной специальности. Здесь не будет человеку вручена повестка".

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Детали: По словам Лазуткина, главное преимущество центров - возможность выбора специальности в вооруженных силах, ведь в каждой бригаде есть вакансии, которые надо заполнять людьми.

Также спикер добавил, что в рекрутинговых центрах продолжается "сопровождение" военнообязанных, и в вопросах воинской части, куда попадет человек, и по контракту.

Что предшествовало: В начале марта в рамках проекта по рекрутингу в Силы обороны украинцам предлагали 8 520 вакансий, которые поступили от 1245 воинских частей.

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В планах Минобороны - открыть рекрутинговые центры во всех крупных городах Украины.