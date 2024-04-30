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Трамп пообещал "пытаться помочь Украине"

Олег Павлюк, Евгений КизиловВторник, 30 апреля 2024, 18:58
Трамп пообещал пытаться помочь Украине
дональд трамп. фото: Getty Images

Бывший президент США и теперь снова претендент на эту должность Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах будет пытаться помочь Украине, но параллельно потребует от Европы таких же усилий.

Источник: Трамп в интервью журналу Time, сообщает "Европейская правда"

Детали: На вопрос, продолжит ли он военную и гуманитарную помощь Украине, Трамп ответил: "Я буду пытаться помочь Украине, но Европа также должна не отставать и делать свою работу", добавив, что европейские страны "не платят свою справедливую долю".

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Экс-президент США также прокомментировал заявления венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Он после встречи с Трампом в марте заявил, что тот не даст ни копейки Украине в случае переизбрания.

"Нет, я сказал, что не дам (ни копейки. – Ред.), если Европа не начнет выравнивать (свою долю помощи. – Ред.)... Европа должна заплатить. На нас сваливается гораздо больше, чем на европейские страны. Это очень несправедливо по отношению к нам", – считает Трамп.

Он также заявил, что Европейский Союз несправедливо дискриминирует США в вопросах торговли, а европейские члены НАТО стали активнее тратить на оборону после его угроз "позволить России захватить" их.

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Ранее СМИ писали, что в случае победы на президентских выборах в США Трамп собирается "уменьшить обязательства" перед некоторыми членами НАТО, а также планирует подталкивать Украину и Россию к переговорам.

Украинский президент несколько раз публично говорил о приглашении Трампа в Украину, хотя окружение экс-президента опровергало, что такие обсуждения сейчас ведутся.

Темы: ТрампУкраинаСША
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