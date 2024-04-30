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Киянин ходив по вулицях з автоматом, а потім з самурайським мечем зустрічав поліцію

Євген КізіловВівторок, 30 квітня 2024, 19:18
Киянин ходив по вулицях з автоматом, а потім з самурайським мечем зустрічав поліцію
Фото з місця подій. джерело: патрульна поліція

У Києві чоловік погрожував перехожому на вулиці автоматичною зброєю, а коли до нього додому завітала поліція, він зустрів її з мечем.

Джерело: патрульна поліція у соцмережах

Деталі: За даними правоохоронців, до них на спецлінію 112 звернувся громадянин і повідомив, що в Деснянському районі агресивний чоловік погрожував йому автоматом. Заявник надав детальний опис нападника та вказав напрямок, в якому той пішов.

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Дослівно поліція: "Ми встановили місце проживання ймовірного порушника. Двері до квартири відчинив громадянин, який агресивно поводився та тримав у руках меч. Інспектори затримали чоловіка та дізналися, що він заховав гвинтівку, якою погрожував заявнику, на коридорі".

Деталі: Для подальшого з'ясування всіх обставин події патрульні викликали на місце слідчих.

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Теми: Київнадзвичайна подіяполіціязброя
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