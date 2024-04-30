Киевлянин ходил по улицам с автоматом, а потомс самурайским мечом встречал полицию

В Киеве мужчина угрожал прохожему на улице автоматическим оружием, а когда к нему домой пришла полиция, он встретил ее с мечом.

Источник: патрульная полиция в соцсетях

Детали: По данным правоохранителей, к ним на спецлинию 112 обратился гражданин и сообщил, что в Деснянском районе агрессивный мужчина угрожал ему автоматом. Заявитель предоставил детальное описание нападавшего и указал направление, в котором тот ушел.

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Дословно полиция: "Мы установили место жительства предполагаемого нарушителя. Дверь в квартиру открыл гражданин, который агрессивно вел себя и держал в руках меч. Инспекторы задержали мужчину и узнали, что он спрятал винтовку, которой угрожал заявителю, на коридоре".

Детали: Для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следователей.