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Ізраїль списує застарілі ЗРК Patriot і замінює на нові

Тетяна ОлійникВівторок, 30 квітня 2024, 19:19
Ізраїль списує застарілі ЗРК Patriot і замінює на нові
Розгорнуті в Ізраїлі ЗРК Patriot, фото – US Army

Повітряні сили Ізраїлю протягом наступних кількох місяців планують вивести з експлуатації кілька зенітних батарей комплексу MIM-104 Patriot.

Джерело: видання The Times of Israel з посиланням на представників армії країни; Мілітарний

Деталі: У лютому ПС Ізраїлю заявили, що особовий склад комплексів пройде перепідготовку на інші системи.

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Виведені з експлуатації батареї будуть замінені на більш досконалі системи протиповітряної оборони, зокрема, систему David’s Sling та широко відомий "Залізний купол" ізраїльської розробки.

Пряма мова командира 138-го батальйону групи протиповітряної оборони Ізраїлю: "Ми зрозуміли, що нам потрібно рухатися вперед і вдосконалювати наші методи захисту. Інновації в системі [протиповітряної оборони] забезпечують кращі можливості оперативного та технічного реагування".

Деталі: У виданні наголошують, що "наразі незрозуміло, що станеться з батареями Patriot, які дуже потрібні Україні, яка прагне захистити своє небо від російських ракет".

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Довідково: Як пише Мілітарний, на озброєнні Повітряних сил армії оборони Ізраїлю перебуває певна кількість батарей ЗРК Patriot PAC-2, які озброєні ракетами GEM-T та здатні перехоплювати повітряні цілі на відстані до 160 км та, обмежено мають потенціал до перехоплення балістичних цілей.

За інформацією ЗМІ, на кінець 2023 року Ізраїль мав у своєму розпорядженні 8 батарей з невідомою кількістю пускових установок.

Зенітні батареї надійшли на озброєння Ізраїлю у 1991 році. Їх перше бойове застосування відбулось лише у 2014 році, коли комплекс збив безпілотник ХАМАС, запущений з Сектору Гази.

За наступне десятиліття система, призначена для збиття літаків, перехопила близько 10 цілей, включаючи сирійські винищувачі, які порушили повітряний простір Ізраїлю в 2014 і 2018 роках. Неодноразово він застосовувався і під час нинішніх бойових дій проти ХАМАС та для перехоплення ракет з Ірану.

Теми: ІзраїльPatriotППО
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