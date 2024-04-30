Израиль списывает устаревшие ЗРК Patriot и заменяет новыми

Воздушные силы Израиля в течение нескольких месяцев планируют вывести из эксплуатации несколько зенитных батарей комплекса MIM-104 Patriot.

Источник: издание The Times of Israel со ссылкой на представителей армии страны; Милитарный

Детали: В феврале ПС Израиля заявили, что личный состав комплексов пройдет переподготовку на другие системы.

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Выведенные из эксплуатации батареи будут заменены на более совершенные системы противовоздушной обороны, в частности, систему David's Sling и широко известный "Железный купол" израильской разработки.

Прямая речь командира 138 батальона группы противовоздушной обороны Израиля: "Мы поняли, что нам нужно двигаться вперед и совершенствовать наши методы защиты. Инновации в системе [противовоздушной обороны] обеспечивают лучшие возможности оперативного и технического реагирования".

Детали: В издании подчеркивают, что "пока непонятно, что произойдет с батареями Patriot, которые очень нужны Украине, стремящейся защитить свое небо от российских ракет".

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Справка: Как пишет Милитарный, на вооружении Воздушных сил армии обороны Израиля находится определенное количество батарей ЗРК Patriot PAC-2, которые вооружены ракетами GEM-T и способны перехватывать воздушные цели на расстоянии до 160 км и ограничены потенциалом для перехвата баллистических целей.

По информации СМИ, на конец 2023 года Израиль располагал 8 батареями с неизвестным количеством пусковых установок.

Зенитные батареи поступили на вооружение Израиля в 1991 году. Их первое боевое применение произошло только в 2014 году, когда комплекс сбил беспилотник ХАМАС, запущенный из сектора Газа.

За следующее десятилетие система, предназначенная для сбивания самолетов, перехватила около 10 целей, включая сирийские истребители, нарушившие воздушное пространство Израиля в 2014 и 2018 годах. Неоднократно он применялся и в ходе нынешних боевых действий против ХАМАС и для перехвата ракет из Ирана.