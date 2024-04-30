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МЗС дало додаткове роз’яснення для чоловіків за кордоном

Марія Ємець, Євген КізіловВівторок, 30 квітня 2024, 19:31
МЗС дало додаткове роз’яснення для чоловіків за кордоном
міністр закордонних справ дмитро кулеба. фото: Getty Images

Міністерство закордонних справ України опублікувало ще одне роз’яснення щодо призупинення консульських послуг для українських чоловіків за кордоном.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: В МЗС наголосили, що рішення стосується лише чоловіків призовного віку та означає тимчасове призупинення прийому заяв від цієї категорії громадян для того, щоб підготуватися до роботи в умовах нового законодавства. 

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"Чоловіки призовного віку, які уточнили свої дані відповідно до вимог законодавства, матимуть можливість подати заяви на отримання консульських послуг, отримати свій слот в електронній черзі та попасти на прийом до консульства", – зазначили у роз’ясненні.

"Механізм оновлення та перевірки військово-облікових даних для чоловіків призовного віку, які тимчасово перебувають за кордоном, наразі визначається з-поміж доступних варіантів й узгоджується причетними державними органами. Щойно ця міжвідомча робота буде завершена, дипломатичні установи та МЗС оприлюднять додаткові докладні роз'яснення", – зазначають у відомстві. 

По-друге, заявили в МЗС, це рішення не стосується надання екстреної консульської допомоги громадянам України в разі надзвичайних ситуацій (ДТП, затримання, стихійні лиха тощо) – у таких випадках консульська допомога надаватиметься усім у повному обсязі.

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МЗС відкидає твердження, що рішення є незаконним, тому що на той час закон про мобілізацію ще не набрав чинності. 

"Йдеться не про припинення надання послуг як таких, а лише про тимчасове призупинення прийому нових заяв на отримання консульських послуг. Таке рішення було вимушеним, оскільки строк їхнього розгляду може перевищувати термін вступу в дію нового законодавства. Мета – забезпечити ефективне та організоване надання послуг усім категоріям громадян в умовах змін в законодавчій базі.

Термін призупинення прийому нових заяв  продиктований часом, який необхідний для внесення технічних змін до алгоритмів роботи інформаційно-комунікаційних систем, які використовуються для виконання відповідних консульських функцій, а також актуалізації підзаконних нормативних актів після ухвалення нового закону", – зазначають у роз’ясненні.

МЗС зазначає, що усі заяви на отримання консульських послуг, подані до 23 квітня 2024 року у закордонних установах, "розглядаються та опрацьовуються консульськими установами в повному обсязі, у тому числі подані до цієї дати заяви на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон".

Крім того, у відомстві повідомили, що готують модернізацію надання консульських послуг для громадян України, який загалом спростить доступ усіх категорій громадян до консульського обслуговування, скоротить час процедур і дозволить вирішити низку проблем, пов’язаних із підвищеним попитом внаслідок збільшення кількості українців за кордоном з 2022 року. 

Нагадаємо: Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.

Тим часом у Польщі кажуть, що хотіли би рішення на рівні ЄС щодо дозволів на подальше проживання українських чоловіків.

Теми: МЗСЄСмобілізаціяпаспорт
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