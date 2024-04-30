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МИД дал дополнительное разъяснение для мужчин за рубежом

Мария Емец, Евгений КизиловВторник, 30 апреля 2024, 19:31
МИД дал дополнительное разъяснение для мужчин за рубежом
министр иностранных дел дмитрий кулеба. фото: Getty Images

Министерство иностранных дел Украины опубликовало еще одно разъяснение касательно приостановки консульских услуг для украинских мужчин за рубежом.

Источник: "Европейская правда"

Детали: В МИД отметили, что решение касается только мужчин призывного возраста и означает временное приостановление приема заявлений от этой категории граждан для того, чтобы подготовиться к работе в условиях нового законодательства.

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"Мужчины призывного возраста, которые уточнили свои данные в соответствии с требованиями законодательства, смогут подать заявления на получение консульских услуг, получить свой слот в электронной очереди и попасть на прием в консульство", – отметили в разъяснении.

"Механизм обновления и проверки военно-учетных данных для мужчин призывного возраста, которые временно находятся за рубежом, сейчас определяется среди доступных вариантов и согласовывается причастными государственными органами. Как только эта межведомственная работа будет завершена, дипломатические учреждения и МИД обнародуют дополнительные подробные разъяснения", – отмечают в ведомстве.

Во-вторых, заявили в МИД, это решение не касается предоставления экстренной консульской помощи гражданам Украины в случае чрезвычайных ситуаций (ДТП, задержания, стихийные бедствия и т.д.) – в таких случаях консульская помощь будет предоставляться всем в полном объеме.

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МИД отвергает утверждение, что решение является незаконным из-за того, что на то время закон о мобилизации еще не вступил в силу.

"Речь идет не о прекращении предоставления услуг как таковых, а лишь о временном приостановлении приема новых заявлений на получение консульских услуг. Такое решение было вынужденным, поскольку срок их рассмотрения может превышать срок вступления в действие нового законодательства. Цель – обеспечить эффективное и организованное предоставление услуг всем категориям граждан в условиях изменений в законодательной базе.

Срок приостановления приема новых заявлений продиктован временем, которое необходимо для внесения технических изменений в алгоритмы работы информационно-коммуникационных систем, используемых для выполнения соответствующих консульских функций, а также актуализации подзаконных нормативных актов после принятия нового закона", – отмечают в разъяснении.

МИД отмечает, что все заявления на получение консульских услуг, поданные до 23 апреля 2024 года в зарубежных учреждениях, "рассматриваются и обрабатываются консульскими учреждениями в полном объеме, в том числе поданные до этой даты заявления на оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу".

Кроме того, в ведомстве сообщили, что готовят модернизацию предоставления консульских услуг для граждан Украины, который в целом упростит доступ всех категорий граждан к консульскому обслуживанию, сократит время процедур и позволит решить ряд проблем, связанных с повышенным спросом вследствие увеличения количества украинцев за рубежом с 2022 года.

Напомним: Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы.

Между тем в Польше говорят, что хотели бы решения на уровне ЕС относительно разрешений на дальнейшее проживание украинских мужчин.

Темы: МИДЕСмобилизацияпаспорт
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