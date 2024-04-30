Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

В російському Улан-Уде лісова пожежа перекинулася на житлові будинки, населення евакуюють

Тетяна ОлійникВівторок, 30 квітня 2024, 20:24
В російському Улан-Уде лісова пожежа перекинулася на житлові будинки, населення евакуюють
скриншот - мнс росії

В столиці російської республіки Бурятія – Улан-Уде лісова пожежа перекинулась на житлові будинки, влада оголосила евакуацію населення.

Джерело: російське видання "Медуза" з посиланням на голову Бурятії та мера Улан-Уде, телеграм-канал Astra

Деталі: Голова Бурятії Олексій Циденов повідомив, що в межах міста та в сусідніх районах зафіксували п'ять пожеж, також триває ураганний вітер. Влада проводить евакуацію жителів.

Реклама:

За даними МНС, у місті горять будинки та надвірні споруди. Площа пожежі становила три тисячі квадратних метрів.

ВІДЕО ДНЯ

Російські ЗМІ пишуть, що за останню добу в Бурятії сталося вісім нових загорянь, вогонь знищив 142 гектари території.

Теми: Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нідерланди почнуть постачати Україні F-16 восени - Міноборони

Україна отримала від союзників нову партію ракет до Patriot - уряд Іспанії

Росія пригрозила ударами по "військових об'єктах Британії" в Україні і не тільки

Рада може вже цього тижня остаточно ухвалити нові штрафи за ухиляння від мобілізації 

МЗС України заявило, що не визнає президентства Путіна і закликало інші країни зробити те саме

відео, фото, оновленоУ Кропивницькому сталася пожежа на підприємстві "Хімрезерв": загинула людина

Усі новини...
Росія
ЗМІ: Лукашенко будує величезну резиденцію під Сочі
Два "Буки" до купки: розвідники ССО уразили російські ЗРК на Сумському напрямку
Українця засудили в РФ до 25 років тюрми у справі про підпал на залізниці
Останні новини
20:13
фотоРосіяни ракетою ППО влучили в цивільний автомобіль у Маріуполі – міськрада
20:04
Дуда підтвердив Зеленському, що приїде на саміт миру у Швейцарії
19:59
футбол"Верес" переміг "Минай" у битві за виживання в УПЛ
19:52
Зведення Генштабу: Росіяни завдали 69 авіаударів по Україні за добу
19:45
Уряд призначив в.о. директора "Укрспирту"
19:38
Нідерланди почнуть постачати Україні F-16 восени - Міноборони
19:35
Польща продовжить оплату понад 20 тисяч терміналів Starlink для України
19:29
Попри пожежу на хімзаводі якість повітря у Кропивницькому в нормі – ОВА
19:19
"Укрнафта" і АРМА просять дозволу АМКУ на управління активами "Татнєфті"
19:19
велоспортУ гонитві за Погачаром. Бельгієць Мерлір виграв божевільний спринт на 3 етапі Джиро д'Італія-2024
Усі новини...
Реклама:
Реклама: