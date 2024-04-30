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Норвегія виділяє 600 млн доларів на підтримку України, в основному – на ППО

Марія Ємець, Тетяна ОлійникВівторок, 30 квітня 2024, 21:14
Норвегія виділяє 600 млн доларів на підтримку України, в основному – на ППО
Фото - getty images

Норвегія вирішила виділити додаткові понад 600 млн доларів на підтримку України. З них основна частина піде на ППО.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на VG

Деталі: У вівторок політичні партії, представлені у парламенті Норвегії, підтримали пропозицію уряду збільшити підтримку України у 2024 році на 7 млрд норвезьких крон – понад 600 млн доларів.

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Прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре повідомив після зустрічі, що 6 млрд крон з цієї суми підуть в основному на засоби ППО і ще мільярд – на іншу підтримку. 

Загальна сума норвезької допомоги Україні у 2024 році з такими змінами досягне 22 млрд крон прямої підтримки. 

Президент України Володимир Зеленський у своєму Twitter (X) подякував Норвегії за рішення. 

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"Дуже важливо, що більша частина цих коштів буде спрямована на посилення протиповітряної оборони України, що є нашим найвищим пріоритетом для захисту життя людей. Цінуємо незмінну підтримку з боку Норвегії, розуміння наших нагальних потреб і готовність бути поряд із нами у вирішальний час", – зазначив він. 

Очільниця комітету Стортингу із закордонних справ Іне Еріксен Сорейде зазначила, що загальна дискусія про рамки норвезької програми допомоги ще не завершується. На її думку, вже зараз слід підняти питання про перегляд 5-річного бюджету програми підтримки України на 75 млрд крон, тому що на наступні роки залишається менше коштів, аніж спершу планували.

Минулого тижня в уряді Норвегії повідомляли, що за останні місяці Норвегія надала Україні військові матеріали на 1 млрд крон.

Очільник МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде під час візиту до Києва повідомив, що Україна і Норвегія завершили переговори щодо двосторонньої безпекової угоди та підпишуть її на наступній зустрічі Зеленського з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. Дата зустрічі ще не оголошена.

Теми: Норвегіядопомога УкраїніППО
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