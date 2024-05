Норвегия выделяет 600 млн долларов на поддержку Украины, в основном – на ПВО

Норвегия решила выделить дополнительные свыше 600 млн. долларов в поддержку Украины. Из них основная часть пойдет на ПВО.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на VG

Детали: Во вторник политические партии, представленные в парламенте Норвегии, поддержали предложение правительства увеличить поддержку Украины в 2024 году на 7 млрд норвежских крон – более 600 млн долларов.

Премьер-министр Йонас Гар Стьоре сообщил после встречи, что 6 млрд крон из этой суммы пойдут в основном на средства ПВО и еще миллиард – на другую поддержку.

Общая сумма норвежской помощи Украине в 2024 году с такими изменениями достигнет 22 млрд крон прямой поддержки.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter (X) поблагодарил Норвегию за решение.

"Очень важно, что большая часть этих средств будет направлена на усиление противовоздушной обороны Украины, что является нашим наивысшим приоритетом для защиты жизни людей. Ценим неизменную поддержку со стороны Норвегии, понимание наших насущных потребностей и готовность быть рядом с нами в решающее время", – отметил он.

