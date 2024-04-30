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Норвегия выделяет 600 млн долларов на поддержку Украины, в основном – на ПВО

Мария Емец, Татьяна ОлейникВторник, 30 апреля 2024, 21:14
Норвегия выделяет 600 млн долларов на поддержку Украины, в основном – на ПВО
Фото - getty images

Норвегия решила выделить дополнительные свыше 600 млн. долларов в поддержку Украины. Из них основная часть пойдет на ПВО.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на VG

Детали: Во вторник политические партии, представленные в парламенте Норвегии, поддержали предложение правительства увеличить поддержку Украины в 2024 году на 7 млрд норвежских крон – более 600 млн долларов.

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Премьер-министр Йонас Гар Стьоре сообщил после встречи, что 6 млрд крон из этой суммы пойдут в основном на средства ПВО и еще миллиард – на другую поддержку.

Общая сумма норвежской помощи Украине в 2024 году с такими изменениями достигнет 22 млрд крон прямой поддержки.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter (X) поблагодарил Норвегию за решение.

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"Очень важно, что большая часть этих средств будет направлена на усиление противовоздушной обороны Украины, что является нашим наивысшим приоритетом для защиты жизни людей. Ценим неизменную поддержку со стороны Норвегии, понимание наших насущных потребностей и готовность быть рядом с нами в решающее время", – отметил он.

Глава комитета Стортинга по иностранным делам Ине Эриксен Сорейде отметила, что общая дискуссия о рамках норвежской программы помощи еще не завершается. По ее мнению, уже сейчас следует поднять вопрос о пересмотре 5-летнего бюджета программы поддержки Украины на 75 млрд крон, потому что на последующие годы остается меньше средств, чем сначала планировали.

На прошлой неделе в правительстве Норвегии сообщали, что за последние месяцы Норвегия предоставила Украине военные материалы на 1 млрд крон.

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде во время визита в Киев сообщил, что Украина и Норвегия завершили переговоры по двустороннему соглашению по безопасности и подпишут его на следующей встрече Зеленского с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стьоре. Дата встречи еще не объявлена.

Темы: Норвегияпомощь УкраинеПВО
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