ЗМІ: Лукашенко будує величезну резиденцію під Сочі

Приватна компанія, пов'язана із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, будує в горах під Сочі величезну резиденцію з готелем, ресторанним комплексом і шале.

Джерело: спільне розслідування журналістів Belsat і об'єднання колишніх білоруських силовиків BELPOL, передає The Insider

Деталі: Повідомляється, що резиденція розташована в селищі Красна Поляна й обіцяє бути розкішною - стіни з монолітного залізобетону, позолочені ручки на дверях, басейни, кухні, ресторани, особистий кабінет і "озброєна до зубів охорона".

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У розпорядження BELPOL потрапили проєктні документи групи компаній "Краснодаргражданпроект", яка будує резиденцію. На плані будівництва є 12 об'єктів загальною площею 7 374 кв. м на ділянці площею понад 97 248 квадратів. Третину площі забудови займає об'єкт "головна будівля", проектований для господаря.

План забудови нової резиденції Лукашенка. Джерело: BELPOL

У головній будівлі розташується гардеробна, банкетний зал, кухня для холодних і кухня для гарячих страв, їдальня, вітальня, ванна (адаптована для маломобільних осіб), кінотеатр, охорона й робочий кабінет.

Макет інтер'єру резиденції Лукашенка. Джерело: Belsat

На підземному поверсі - басейн, російська і турецька лазня, масажна, фітнес-зал, службова кімната охорони, пральня, серверна і навіть кімната для лиж.

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Макет приміщення з басейном у новій резиденції Лукашенка. Джерело: Belsat

Нагорі садиби - вітальня площею 62 квадрати, 20-метрова лазня. Дві менші спальні по 36 кв. м кожна, і головна - на 55 метрів.

Під головною будівлею запроектовано три VIP-котеджі - по 730 кв. м кожен. Один із них адаптований для проживання маломобільних осіб. Обладнані басейнами, їдальнею, трьома спальнями тощо.

Є на карті ділянки й готель усього на чотири номери площею 348 кв. м. Тут поверх під землею - для персоналу. На першому поверсі - фойє, туалети і зона ресепшена, а також 74-метровий зал для обідів, розрахований на 24 персони. На другому - чотири номери, кожен – 47 квадратів.

На території знаходиться також ресторанний комплекс, більший за готель. Спортивна інфраструктура, пункт пропуску, гараж і будівля охорони з шістьма ліжками в зоні для відпочинку та кімнатою для зброї.

План забудови резиденції Лукашенка. Джерело: BELPOL

BELPOL вважають, що новий комплекс будують для Лукашенка, оскільки в схемі купівлі-продажу і будівництва задіяні його найближчі компаньйони й "гаманці".

У Belsat припускають, що цей маєток Лукашенко використовуватиме після того, як залишить президентську посаду - добровільно чи вимушено. А будувати резиденцію за межами Білорусі Лукашенко вирішив, очевидно, після виборів і подальших протестів 2020 року.

Розслідувачі кажуть, що будують резиденцію "тихо, через фірму-прокладку, за високим парканом, і бояться, щоб відомості про призначення не потрапили у ЗМІ".