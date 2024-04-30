СМИ: Лукашенко строит огромную резиденцию под Сочи

Частная компания, связанная с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, строит в горах под Сочи огромную резиденцию с гостиницей, ресторанным комплексом и шале.

Источник: совместное расследование журналистов Belsat и объединения бывших белорусских силовиков BELPOL, передает The Insider

Детали: Сообщается, что резиденция расположена в поселке Красная Поляна и будет поистине роскошной – стены из монолитного железобетона, позолоченные ручки на дверях, бассейны, кухни, рестораны, личный кабинет и "вооруженная до зубов охрана".

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В распоряжение BELPOL попали проектные документы группы компаний "Краснодаргражданпроект", которая строит резиденцию. На плане строительства 12 объектов общей площадью 7 374 кв. м на участке площадью более 97 248 квадратов. Треть площади застройки занимает объект "главное здание", проектируемый для хозяина.

План застройки новой резиденции Лукашенко. Источник: BELPOL

В главном здании расположится гардеробная, банкетный зал, кухня для холодных и кухня для горячих блюд, столовая, гостиная, ванная (адаптированная для маломобильных лиц), кинотеатр, охрана и рабочий кабинет.

Макет интерьера резиденции Лукашенко. Источник: Belsat

На подземном этаже – бассейн, русская и турецкая баня, массажная, фитнес-зал, служебная комната охраны, прачечная, серверная и даже комната для лыж.

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Макет помещения с бассейном в новой резиденции Лукашенко. Источник: Belsat

Наверху усадьбы – гостиная площадью 62 квадрата, 20-метровая баня. Две меньшие спальни по 36 кв. м каждая, и главная – на 55 метров.

Под главным зданием запроектированы три VIP-коттеджа – по 730 кв. м каждый. Один из них адаптирован для проживания маломобильных лиц. Оборудованные бассейнами, столовой, тремя спальнями и так далее.

Есть на карте участка и отель всего на четыре номера площадью 348 кв. м. Тут этаж под землей – для персонала. На первом этаже – фойе, туалеты и зона ресепшена, а также 74-метровый зал для обедов, рассчитанный на 24 персоны. На втором – четыре номера, каждый – 48 квадратов.

На территории находится также ресторанный комплекс, больший чем отель. Спортивная инфраструктура, пункт пропуска, гараж и здание охраны с шестью кроватями в зоне для отдыха и комнатой для оружия.

План застройки резиденции Лукашенко. Источник: BELPOL

BELPOL считают, что новый комплекс строится для Лукашенко, так как в схеме купли-продажи и строительства задействованы его ближайшие компаньоны и "кошельки".

В Belsat предполагают, что это имение Лукашенко будет использовать после ухода с президентской должности — добровольной или вынужденной. А строить резиденцию за пределами Беларуси Лукашенко решил, по всей видимости, после выборов и последующих протестов 2020 года.

Расследователи говорят, что строят резиденцию "тихо, через фирму-прокладку, за высоким забором, и боятся, чтобы сведения о назначении не попали в СМИ".