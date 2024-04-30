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Полиция: Более 23 тысяч правоохранителей будут следить за порядком на Пасху

Татьяна ОлейникВторник, 30 апреля 2024, 23:03
Полиция: Более 23 тысяч правоохранителей будут следить за порядком на Пасху
Фото: Facebook/Полиция Ивано-Франковской области

На Пасху в Украине будет действовать комендантский час, за порядком будет следить более 23 тысяч правоохранителей.

Источник: начальник департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максим Ахрамеев в эфире телемарафона

Прямая речь: "Мы планируем обеспечить безопасность у культовых сооружений… Ничего не меняется – насколько мне известно график комендантского часа не меняется. У нас действует военное положение. Будем проверять.

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Разумеется, где-нибудь будем относиться с пониманием, будет разъяснять, проводить профилактические беседы. Но в целом я надеюсь на сознание граждан, чтобы они не создавали дополнительную работу для полиции.

Детали: Он добавил, что кроме этого, будет увеличено количество следственно-оперативных групп для быстрого реагирования и документирования противоправных действий.

Начальник Департамента превентивной деятельности Нацполиции также проинформировал, что в Пасхальную ночь график комендантского часа не изменится и продлится с 0:00 до 5:00 утра.

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Темы: полицияпразднования
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