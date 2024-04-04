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Наслідки удару по Харкову: зросла кількість загиблих, є поранені

Ольга Глущенко Четвер, 4 квітня 2024, 03:08
Наслідки удару по Харкову: зросла кількість загиблих, є поранені
наслідки удару по Харкову вночі 4 квітня, фото: Олег Синєгубов

Внаслідок ворожої атаки на Харків є загиблі та поранені.

Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов

Пряма мова Терехова: "Маємо чотирьох загиблих на місці повторного прильоту по житлових будинках у густонаселеному районі Харкова. Там же пʼятеро поранених.

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В іншому районі міста попередньо маємо одного загиблого, там влучання в приватному секторі".

Деталі: Терехов повідомив про можливі перебої зі світлом у деяких районах Харкова.

У деяких районах Харкова можливі перебої зі світлом. На місцях прильотів працюють усі екстрені та комунальні служби, а також волонтери.

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За словами Синєгубова, станом на 3:02 відомо про чотирьох загиблих.

Пряма мова Синєгубова: "Виявили ще тіло цивільної жінки.

Щонайменше пʼятеро цивільних отримали поранення. Троє людей госпіталізовані до медичних установ, один із постраждалих – у важкому стані".

Оновлено о 4:06: Пряма мова Синєгубова: "Щонайменше 10 людей зазнали поранень внаслідок атаки окупантів на Харків.

49-річний чоловік перебуває у важкому стані, інші пацієнти – у середньому та легкому станах.

Серед постраждалих – медсестра Обласного центру екстреної медичної допомоги, яка у складі бригади приїхала на виклик та зазнала травм від повторного удару.

 
фото: Олег Синєгубов
 
фото: Олег Синєгубов

Що передувало: Раніше стало відомо, що внаслідок повторної ворожої атаки безпілотниками на Харків загинули троє рятувальників.

Теми: ХарківШахедвійна
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