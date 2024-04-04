У Харкові було 4 влучання "Шахедів": з-під завалів врятували чоловіка

У Харкові зафіксували 4 влучання "Шахедів" в обʼєкти цивільної інфраструктури: 4 людини загинули, 12 поранені, одного чоловіка вдалося врятувати з-під завалів.

Джерело: Харківська обласна прокуратура та ДСНС у Telegram

Дослівно прокуратура: "У Новобаварському районі всього задокументовано чотири влучання БпЛА в обʼєкти цивільної інфраструктури. Пошкоджено житлові будинки, магазини, торгівельні павільйони, аптеки, автомобілі, медичну установу тощо".

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Деталі: Один з безпілотників влучив просто у 14-поверхівку: є руйнування з 8 по 12 поверх. Загинула 68-річна жінка.

Фото: Богдан Кутєпов, Севгіль Мусаєва, УП

Раніше повідомлялося, що коли профільні служби приїхали на місце влучання, то окупанти завдали повторного удару, вбивши 3 рятувальників.

Працівники ДСНС у цей час проводили операцію з порятунку 67-річного чоловіка, якого завалило плитами перекриття на 3-му поверсі.

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Фото: Богдан Кутєпов, Севгіль Мусаєва, УП

Під час удару ще один працівник ДСНС та один поліцейський отримали поранення. Також травмовані одна медична сестра та 9 мирних мешканців.

У ДСНС повідомили, що 67-річного чоловіка з-під завалів вдалося врятувати.

Фото: Богдан Кутєпов, Севгіль Мусаєва, УП

Дослівно ДСНС: "До цієї операції були залучені близько 10 надзвичайників. Вони за допомогою ручного гідравлічного інструменту та домкратів деблокували людину і передали медикам. Чоловік отримав незначні ушкодження".

За даними прокуратури, у м. Лозова пошкоджене цивільне підприємство. Також зафіксовані влучання в обʼєкти енергетичної інфраструктури у Харківській області.

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