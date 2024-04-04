Через близьку відстань Харкова до кордону з Росією не вдалося збити всі "Шахеди" – Євлаш

Силам оборони не вдалося знищити всі "Шахеди", які ворог спрямував по Харківській області в ніч на 4 квітня, через близьку відстань від кордону з Росією.

Джерело: начальник служби зв'язків із громадськістю Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Сьогодні близько першої години ночі була зафіксована велика група "Шахедів" – близько 10 ударних БПЛА з території Росії залетіли на Харківщину та попрямували безпосередньо до самого міста.

Реклама:

Дещо згодом, з території Миколаївщини також було зафіксовано іншу групу "Шахедів", яка через ряд областей прямувала до Харківської області. На жаль, через близьку відстань від кордону з Російською Федерацією саме першої групи, яка була однією з наймасовіших цієї ночі, не вдалося збити всі.

Ми бачимо цю цинічну тактику ворога, який продовжує атакувати із різного виду озброєння, в тому числі КАБами, безпілотниками, аби тиснути на мирне населення.

Ніщо інше, як морально-психологічний тиск, це не може бути, оскільки такі атаки не несуть абсолютно ніякої (вйськової) цілі, це атаки по цивільній інфраструктурі та мирним мешканцям".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Офіцер додав, що Україні потрібно більше систем ППО, які можуть успішно боротися з дронами-камікадзе, наприклад німецькі установки Gepard.

Що передувало: Уночі 4 квітня Росія застосувала проти України 20 дронів-камікадзе "Шахед", 11 з них вдалося знищити.

У Харкові зафіксували 4 влучання "Шахедів" в обʼєкти цивільної інфраструктури: 4 людини загинули, 12 поранені, одного чоловіка вдалося врятувати з-під завалів.