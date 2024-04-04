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ГУР прогнозує нові прильоти по військових об'єктах у Росії: Радіус буде збільшуватися

Валентина РоманенкоЧетвер, 4 квітня 2024, 16:57
ГУР прогнозує нові прильоти по військових об'єктах у Росії: Радіус буде збільшуватися
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В Головному управлінні розвідки Міноборони прогнозують, що українські дрони продовжать атакувати військові об'єкти на території Росії, а радіус їхньої дії збільшуватиметься.

Джерело: представник ГУР МОУ Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону

Деталі: Юсов нагадав, що ГУР не коментує, не підтверджує і не спростовує, хто чим бив по військових об'єктах у Єлабузі та Нижньокамську. Але, мовляв, всі бачили, що "добрі літальні об'єкти" долетіли до законних військових цілей на території "окупованого Росією Татарстану".

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Пряма мова: "Так, мова йде саме про військові об'єкти. За попередньою інформацією, уражено підприємство зі збору "Шахедів"… там є значні руйнування виробничих потужностей і ускладнено продовження роботи підприємства.

Це добрі результати… і ми всі цьому пораділи. Я думаю, що подібні радощі будуть і в майбутньому. І радіус їхній буде збільшуватися".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Вранці 2 квітня дрони атакували підприємства Татарстана – в Єлабузі та Нижньокамську. Місцева влада заявила, що серйозних руйнувань немає, а технологічний процес підприємств не порушений. За даними джерела "Української правди" в ГУР МО, це була спецоперація українських розвідників. Безпілотники атакували завод, на якому збирають іранські "Шахеди", маркуючи їх під "Герань-2".
  • Пресслужба особливої економічної зони "Алабуга" голослівно заявила, що дрони були "оснащені обладнанням країн НАТО". 
  • Один безпілотник ударив по нафтопереробному заводу "ТАНЕКО" у Нижньокамську та поцілив у технологічну установку, після чого почалася пожежа. Джерела УП повідомили, що атака на НПЗ була спільною операцією Служби безпеки України та Головного управління розвідки МОУ. За даними УП, український дрон влучив в установку первинної переробки нафти на заводі.
  • Представник ГУР МОУ Андрій Юсов наголошував, що під час ударів дронами по об’єктах у російських містах Єлабуга та Нижньокамськ не використовувалася зброя іноземного виробництва.

Теми: безпілотникиГУРвійнаРосія
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