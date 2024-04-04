ГУР прогнозує нові прильоти по військових об'єктах у Росії: Радіус буде збільшуватися

В Головному управлінні розвідки Міноборони прогнозують, що українські дрони продовжать атакувати військові об'єкти на території Росії, а радіус їхньої дії збільшуватиметься.

Джерело: представник ГУР МОУ Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону

Деталі: Юсов нагадав, що ГУР не коментує, не підтверджує і не спростовує, хто чим бив по військових об'єктах у Єлабузі та Нижньокамську. Але, мовляв, всі бачили, що "добрі літальні об'єкти" долетіли до законних військових цілей на території "окупованого Росією Татарстану".

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Пряма мова: "Так, мова йде саме про військові об'єкти. За попередньою інформацією, уражено підприємство зі збору "Шахедів"… там є значні руйнування виробничих потужностей і ускладнено продовження роботи підприємства.

Це добрі результати… і ми всі цьому пораділи. Я думаю, що подібні радощі будуть і в майбутньому. І радіус їхній буде збільшуватися".

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