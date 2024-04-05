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Мільйон доларів у ексголови ВЛК: в межах справи затримали військового ТЦК

Євген КізіловП'ятниця, 5 квітня 2024, 22:07
Мільйон доларів у ексголови ВЛК: в межах справи затримали військового ТЦК
фото: Getty Images

Служба безпеки України у ході слідчих дій по справі колишнього очільника Чернігівської обласної ВЛК Ігоря Кодовбецького затримала військовослужбовця Чернігівського обласного ТЦК та СП.

Джерело: Оперативне командування "Північ" у соцмережах

Деталі: В ОК кажуть, що затриманий зараз перебуває під вартою і підозрюється у "вчиненні кримінальних правопорушень". В яких саме - не деталізують.

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Крім того, повідомляється, що в Чернігівському обласному ТЦК та СП призначено службове розслідування з метою з’ясування всіх обставин події.

Що передувало:

  • У лютому під час обшуків у колишнього голови Чернігівської обласної військово-лікарської комісії Ігоря Кодовбецького в одній з квартир у Києві виявили майже мільйон доларів.
  • Правоохоронці повідомили, що затримали ексголову ВЛК і ліквідували в Чернігові схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

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Теми: ухилянтиСБУЧернігів
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