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При обшуках у ексголови обласної ВЛК знайшли майже мільйон доларів – ЗМІ

Валентина РоманенкоЧетвер, 22 лютого 2024, 11:11
При обшуках у ексголови обласної ВЛК знайшли майже мільйон доларів – ЗМІ
ілюстративне фото Unsplash

Під час обшуків у колишнього голови Чернігівської обласної військово-лікарської комісії в одній з квартир у Києві виявили майже 1 мільйон доларів США.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на джерела у правоохоронних органах

Деталі: Зазначається, що обшуки проводились 21 лютого в рамках розслідування одного з кримінальних проваджень, а Деснянський районний суд Чернігова вже відправив підозрюваного під варту без можливості внесення застави.

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Наразі відомо, що затриманий працював головою обласної ВЛК до літа 2021 року, зазначає видання.

Оновлено: СБУ та прокуратура повідомили подробиці затримання та розповіли про ліквідовану в Чернігові схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Теми: ухилянтиСБУ
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