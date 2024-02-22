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Ексочільник ВЛК з мільйоном доларів: СБУ розповіла подробиці затримання

Валентина РоманенкоЧетвер, 22 лютого 2024, 14:01
Ексочільник ВЛК з мільйоном доларів: СБУ розповіла подробиці затримання
фото СБУ

Правоохоронці ліквідували в Чернігові схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку і затримали ексголову військово-лікарської комісії.

Джерело: СБУОГП, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерела УП, йдеться про Ігоря Кодовбецького, який більше 10 років очолював Чернігівську обласну ВЛК до 2021 року.

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За гроші експосадовець обіцяв військовозобов’язаним зняття з військового обліку на підставі фіктивних довідок щодо непридатності до служби за станом здоров’я. У подальшому ухилянти використовували ці документи для незаконного виїзду за межі України.

Для реалізації оборудки фігурант діяв спільно з декількома діючими посадовцями обласних ВЛК та медичних установ.

Співробітники СБУ задокументували злочини колишнього чиновника і затримали його у власному помешканні після одержання ним нового хабаря.

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Під час обшуків у затриманого виявили майже 1 млн доларів США, а також понад 22 тис. євро. Крім того, вилучено також документацію на декілька квартир і земельних ділянок, на які СБУ уже ініціювала накладення арешту, зазначають у спецслужбі.

Наразі йому повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

* ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

* ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);

* ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Вказано, що затриманий перебуває під вартою, без права внесення застави.

Дослівно ОГП: "Правоохоронці провели 11 обшуків за місцем проживання діючих членів ВЛК Чернігівського ОТЦК та СП, службових кабінетах. За місцями проживання підозрюваного виявлено та вилучено грошові кошти у сумі понад 972 тис доларів США та 22,5 тис євро".

 

Дослівно СБУ: "Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до корупційної схеми. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми, з конфіскацією майна".

Що передувало: "Суспільне" з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомило, що під час обшуків у колишнього голови Чернігівської обласної військово-лікарської комісії в одній з квартир у Києві виявили майже 1 мільйон доларів США.

Зазначалось, що обшуки проводились 21 лютого в рамках розслідування одного з кримінальних проваджень, а Деснянський районний суд Чернігова вже відправив підозрюваного під варту без можливості внесення застави.

Теми: ухилянтиСБУЧернігів
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