Мобільна група збила "Калібр" уночі – Євлаш

Мобільна вогнева група Сил оборони збила російську крилату ракету "Калібр" під час російської атаки уночі на 6 квітня.

Джерело: речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону

Пряма мова Євлаша: "Дуже плідно попрацювали мобільні групи...

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Одну крилату ракету "Калібр" вдалося знищити завдяки нашим мобільним групам.

Це вже не перший випадок, коли наші "мобілки" показують супер результат.

Іноді вони застосовують ПЗРК типу "Стінгер" або інших зразків міжнародних партнерів, які нам надаються".

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Деталі: За словами Євлаша, цієї ночі росіяни запустили безпілотники з Півдня та Півночі.

Нагадаємо: Командувач Повітряних сил Микола Олещук показав бойову роботу мобільних вогневих груп на Херсонщині, які в ніч на 6 квітня збили 6 російських дронів-камікадзе.

У ніч на 6 квітня російські окупанти атакували Україну 32 ударними БпЛА типу "Шахед", а також шістьома ракетами різних типів. ППО збила дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету "Калібр" та 28 ударних БпЛА "Shahed-131/136".