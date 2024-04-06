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Нардеп розповів, коли можуть голосувати за законопроєкт про мобілізацію

Катерина ТищенкоСубота, 6 квітня 2024, 17:45
Нардеп розповів, коли можуть голосувати за законопроєкт про мобілізацію
Верховна Рада, фото Getty Images

Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки у суботу не завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію, однак уже 10 квітня законопроєкт може бути винесено в сесійну залу для розгляду.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова: "Комітет з питань оборони сьогодні НЕ завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію.

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Продовження підготовки таблиці до другого читання буде у понеділок (може і вівторок) наступного тижня.

Ну і 10 квітня дуже ймовірно вже буде в залі Ради початок розгляду. А 11-го фінальне голосування".

Деталі: Железняк нагадав, що в сесійній залі кожна правка може бути врахована або відхилена. Тому остаточна версія законопроєкту буде зрозуміла після розгляду парламентом і голосування в цілому.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 29 березня повідомлялося, що Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки розглянув усі 4269 правок, поданих народними депутатами до другого читання законопроєкту про мобілізацію.

Після цього члени Комітету працювали над додатковими комітетськими правками і формуванням фінальної порівняльної таблиці.

Передісторія: 

  • Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. Народні депутати подали до другого читання документа 4269 правок. 
  • Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки напрацьовує проєкт до розгляду в другому читанні з 27 лютого.
  • Серед іншого члени комітету підтримали пропозиції щодо надання відстрочки від мобілізації для аспірантів усіх форм навчання, а також виключення із проєкту закону норми щодо заходів упливу за ухилення від мобілізації.
  • Водночас депутати відхилили правки щодо бронювання військовозобов'язаних, які отримують певну зарплату та сплачують податки.
  • Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, що законопроєкт про мобілізацію в сесійній залі можуть розглядати впродовж одного – кількох тижнів, якщо народні депутати наполягатимуть на всіх правках, за відсутності цього – розглянуть швидше.

Теми: Верховна Радамобілізація
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