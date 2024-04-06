Нардеп розповів, коли можуть голосувати за законопроєкт про мобілізацію

Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки у суботу не завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію, однак уже 10 квітня законопроєкт може бути винесено в сесійну залу для розгляду.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова: "Комітет з питань оборони сьогодні НЕ завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію.

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Продовження підготовки таблиці до другого читання буде у понеділок (може і вівторок) наступного тижня.

Ну і 10 квітня дуже ймовірно вже буде в залі Ради початок розгляду. А 11-го фінальне голосування".

Деталі: Железняк нагадав, що в сесійній залі кожна правка може бути врахована або відхилена. Тому остаточна версія законопроєкту буде зрозуміла після розгляду парламентом і голосування в цілому.

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Що передувало: 29 березня повідомлялося, що Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки розглянув усі 4269 правок, поданих народними депутатами до другого читання законопроєкту про мобілізацію.

Після цього члени Комітету працювали над додатковими комітетськими правками і формуванням фінальної порівняльної таблиці.

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