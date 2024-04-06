Нардеп розповів, коли можуть голосувати за законопроєкт про мобілізацію
Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки у суботу не завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію, однак уже 10 квітня законопроєкт може бути винесено в сесійну залу для розгляду.
Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram
Пряма мова: "Комітет з питань оборони сьогодні НЕ завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію.
Продовження підготовки таблиці до другого читання буде у понеділок (може і вівторок) наступного тижня.
Ну і 10 квітня дуже ймовірно вже буде в залі Ради початок розгляду. А 11-го фінальне голосування".
Деталі: Железняк нагадав, що в сесійній залі кожна правка може бути врахована або відхилена. Тому остаточна версія законопроєкту буде зрозуміла після розгляду парламентом і голосування в цілому.
Що передувало: 29 березня повідомлялося, що Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки розглянув усі 4269 правок, поданих народними депутатами до другого читання законопроєкту про мобілізацію.
Після цього члени Комітету працювали над додатковими комітетськими правками і формуванням фінальної порівняльної таблиці.
Передісторія:
- Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. Народні депутати подали до другого читання документа 4269 правок.
- Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки напрацьовує проєкт до розгляду в другому читанні з 27 лютого.
- Серед іншого члени комітету підтримали пропозиції щодо надання відстрочки від мобілізації для аспірантів усіх форм навчання, а також виключення із проєкту закону норми щодо заходів упливу за ухилення від мобілізації.
- Водночас депутати відхилили правки щодо бронювання військовозобов'язаних, які отримують певну зарплату та сплачують податки.
- Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, що законопроєкт про мобілізацію в сесійній залі можуть розглядати впродовж одного – кількох тижнів, якщо народні депутати наполягатимуть на всіх правках, за відсутності цього – розглянуть швидше.