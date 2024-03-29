Комітет ВР розглянув усі депутатські правки до законопроєкту про мобілізацію
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки розглянув усі 4269 правок, поданих народними депутатами до другого читання законопроєкту про мобілізацію.
Джерело: народний депутат від "Голосу", секретар комітету Роман Костенко в коментарі "Українській правді"
Пряма мова: "Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки пройшов усі правки до законопроєкту про мобілізацію".
Деталі: Водночас це не означає, що документ уже готовий до розгляду в другому читанні в сесійній залі парламенту.
Тепер члени Комітету з питань нацбезпеки працюватимуть над додатковими комітетськими правками і формуванням фінальної порівняльної таблиці.
Початок розгляду законопроєкту в сесійній залі парламенту залежатиме від термінів завершення цієї роботи.
Передісторія:
- Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. Народні депутати подали до другого читання документа 4269 правок.
- Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки напрацьовує проєкт до розгляду в другому читанні з 27 лютого.
- Серед іншого члени комітету підтримали пропозиції щодо надання відстрочки від мобілізації для аспірантів усіх форм навчання, а також виключення із проєкту закону норми щодо заходів упливу за ухилення від мобілізації.
- Водночас депутати відхилили правки щодо бронювання військовозобов'язаних, які отримують певну зарплату та сплачують податки.
- Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, що законопроєкт про мобілізацію в сесійній залі можуть розглядати впродовж одного – кількох тижнів, якщо народні депутати наполягатимуть на всіх правках, за відсутності цього – розглянуть швидше.