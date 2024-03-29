Комітет ВР розглянув усі депутатські правки до законопроєкту про мобілізацію

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки розглянув усі 4269 правок, поданих народними депутатами до другого читання законопроєкту про мобілізацію.

Джерело: народний депутат від "Голосу", секретар комітету Роман Костенко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки пройшов усі правки до законопроєкту про мобілізацію".

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Деталі: Водночас це не означає, що документ уже готовий до розгляду в другому читанні в сесійній залі парламенту.

Тепер члени Комітету з питань нацбезпеки працюватимуть над додатковими комітетськими правками і формуванням фінальної порівняльної таблиці.

Початок розгляду законопроєкту в сесійній залі парламенту залежатиме від термінів завершення цієї роботи.

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