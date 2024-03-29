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Комітет ВР розглянув усі депутатські правки до законопроєкту про мобілізацію

Ангеліна Страшкулич, Олександр ШумілінП'ятниця, 29 березня 2024, 12:57
Комітет ВР розглянув усі депутатські правки до законопроєкту про мобілізацію
Фото: Getty Images

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки розглянув усі 4269 правок, поданих народними депутатами до другого читання законопроєкту про мобілізацію.

Джерело: народний депутат від "Голосу", секретар комітету Роман Костенко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки пройшов усі правки до законопроєкту про мобілізацію".

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Деталі: Водночас це не означає, що документ уже готовий до розгляду в другому читанні в сесійній залі парламенту. 

Тепер члени Комітету з питань нацбезпеки працюватимуть над додатковими комітетськими правками і формуванням фінальної порівняльної таблиці. 

Початок розгляду законопроєкту в сесійній залі парламенту залежатиме від термінів завершення цієї роботи. 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. Народні депутати подали до другого читання документа 4269 правок. 
  • Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки напрацьовує проєкт до розгляду в другому читанні з 27 лютого.
  • Серед іншого члени комітету підтримали пропозиції щодо надання відстрочки від мобілізації для аспірантів усіх форм навчання, а також виключення із проєкту закону норми щодо заходів упливу за ухилення від мобілізації.
  • Водночас депутати відхилили правки щодо бронювання військовозобов'язаних, які отримують певну зарплату та сплачують податки.
  • Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, що законопроєкт про мобілізацію в сесійній залі можуть розглядати впродовж одного – кількох тижнів, якщо народні депутати наполягатимуть на всіх правках, за відсутності цього – розглянуть швидше.

Теми: мобілізаціяВерховна Рада
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