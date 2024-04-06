Зеленський прокоментував можливість наступу РФ на Харків або з Білорусі
Президент Володимир Зеленський заявив, що Харків на сьогодні добре захищений від сухопутного вторгнення російських військ, а розмови про плани окупантів захопити місто назвав спрямованою дезінформацією.
Джерело: Зеленський в інтерв’ю, показаному в ефірі телемарафону в суботу ввечері
Пряма мова: "Харків сьогодні захищений. Не з точки зору неба, про щит ППО для харків’ян поговоримо пізніше. Що стосується оборонних рубежів, що стосується нашого війська, сьогодні Харків не знаходиться в небезпеці.
Те, що це бажана ціль – ну, росіяни це не приховують. Весь схід і не тільки схід, і південь нашої держави, і такі міста як Харків, Краматорськ – це їх бажана ціль, це зрозуміло. Але сьогодні ми захищаємо абсолютно впевнено Харківщину".
Деталі: Зеленський додав, що Україна бачить "вкиди росіян, підтягнення їх військ".
"Вони ж не просто роблять вкиди, давайте чесно: у них дуже підготовлена і професійна дезінформаційна політика. Вони дійсно переводять війська в тому чи іншому напрямку, потім їх знімають, самі фотографують, мають супутник, різні формати зйомок, розповсюджують цю інформацію через західних партнерів, через західні ЗМІ, через українські ЗМІ. Ми навіть з вами не знаємо, що допомагаємо. Авжеж, українські медіа цього не хочуть, але ми повинні зрозуміти, що через наші медіа, через телеграм-канали росіяни все це розповсюджують. Ця паніка має хвилю вибуху іноді й завдяки нам. Все треба дуже ретельно перевіряти, всі деталі. Ніхто не заспокоює – ми у війні, але й перебільшувати не треба", – запевнив він.
Коментуючи можливість нового наступу росіян з боку Білорусі, президент запевнив, що наразі Україна не бачить таких загроз: "Що стосується стратегії, то з Білорусі поки що ми не бачимо ніяких планів, загроз і потужностей".
Водночас Зеленський зазначив, що росіяни повинні знати, що Україна будує на північному напрямку надійну оборону.
"Те, що ми будуємо рубежі – це не секрет. І росіяни повинні знати, і білоруси також, або росіяни на території Білорусі, повинні знати: так, тут є рубежі, тут будуть три потужні лінії оборони і тут є військо. І те, що тут є "зуби дракона" і протитанкові рови – все це потрібно знати і секретів немає. Завдяки сучасній техніці у них і так все це є, але приховувати це не потрібно, бо вони мають знати, що буде опір. І суспільство наше, наприклад, Чернігівщини, має знати, що тут потужний захист", – сказав він.
Передісторія:
- Російське видання "Медуза", з посиланням на близькі до Кремля джерела, писало, що російські "політичні еліти" не виключають, що Росія та її правитель Володимир Путін спробують захопити Харків та поступово закінчити так звану "СВО".
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що військові проводять великий комплекс робіт із фортифікаційного обладнання територій, на яких ворог може вдатися до наступальних дій. Він також висловив думку, що можливий наступ окупантів на Харків стане для РФ фатальною помилкою.
- Мер Харкова Ігор Терехов наголосив, що попри постійні обстріли наразі ні влада, ні військові не бачать необхідності евакуації з міста.
- У ГУР заявили, що вкидами про "наступ на Харків" ворог намагається посіяти панічні настрої всередині нашої країни.