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Зеленський прокоментував можливість наступу РФ на Харків або з Білорусі

Катерина ТищенкоСубота, 6 квітня 2024, 20:04
Зеленський прокоментував можливість наступу РФ на Харків або з Білорусі
Зеленський в інтерв'ю журналістам марафону, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Харків на сьогодні добре захищений від сухопутного вторгнення російських військ, а розмови про плани окупантів захопити місто назвав спрямованою дезінформацією.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю, показаному в ефірі телемарафону в суботу ввечері

Пряма мова: "Харків сьогодні захищений. Не з точки зору неба, про щит ППО для харків’ян поговоримо пізніше. Що стосується оборонних рубежів, що стосується нашого війська, сьогодні Харків не знаходиться в небезпеці.

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Те, що це бажана ціль – ну, росіяни це не приховують. Весь схід і не тільки схід, і південь нашої держави, і такі міста як Харків, Краматорськ – це їх бажана ціль, це зрозуміло. Але сьогодні ми захищаємо абсолютно впевнено Харківщину".

Деталі: Зеленський додав, що Україна бачить "вкиди росіян, підтягнення їх військ".

"Вони ж не просто роблять вкиди, давайте чесно: у них дуже підготовлена і професійна дезінформаційна політика. Вони дійсно переводять війська в тому чи іншому напрямку, потім їх знімають, самі фотографують, мають супутник, різні формати зйомок, розповсюджують цю інформацію через західних партнерів, через західні ЗМІ, через українські ЗМІ. Ми навіть з вами не знаємо, що допомагаємо. Авжеж, українські медіа цього не хочуть, але ми повинні зрозуміти, що через наші медіа, через телеграм-канали росіяни все це розповсюджують. Ця паніка має хвилю вибуху іноді й завдяки нам. Все треба дуже ретельно перевіряти, всі деталі. Ніхто не заспокоює – ми у війні, але й перебільшувати не треба", – запевнив він.

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Коментуючи можливість нового наступу росіян з боку Білорусі, президент запевнив, що наразі Україна не бачить таких загроз: "Що стосується стратегії, то з Білорусі поки що ми не бачимо ніяких планів, загроз і потужностей".

Водночас Зеленський зазначив, що росіяни повинні знати, що Україна будує на північному напрямку надійну оборону.

"Те, що ми будуємо рубежі – це не секрет. І росіяни повинні знати, і білоруси також, або росіяни на території Білорусі, повинні знати: так, тут є рубежі, тут будуть три потужні лінії оборони і тут є військо. І те, що тут є "зуби дракона" і протитанкові рови – все це потрібно знати і секретів немає. Завдяки сучасній техніці у них і так все це є, але приховувати це не потрібно, бо вони мають знати, що буде опір. І суспільство наше, наприклад, Чернігівщини, має знати, що тут потужний захист", – сказав він.

Передісторія:

Теми: ЗеленськийХарківвійнаБілорусь
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