Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сирський: Якщо росіяни знову рушать на Харків, він стане для них фатальним містом

Валентина РоманенкоП'ятниця, 29 березня 2024, 10:56
Сирський: Якщо росіяни знову рушать на Харків, він стане для них фатальним містом
Сирський. фото Генштаба

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, військові проводять великий комплекс робіт із фортифікаційного обладнання територій, на яких ворог може вдатися до наступальних дій, водночас генерал-полковник висловив думку, що можливий наступ на Харків стане для РФ фатальною помилкою.

Джерело: Сирськийв інтерв’ю "Укрінформу"

Деталі: За оцінюваннями низки західних ЗМІ, над Харковом знову нависає загроза російського наступу. Журналіст попросив генерал-полковника оцінити, наскільки реальною є така загроза.

Реклама:

Пряма мова Сирського: "Ми не можемо ігнорувати будь-яку інформацію про підготовку ворога до наступальних дій, тому вживаємо всіх заходів для адекватного реагування на таку ймовірність. На сьогодні проводимо великий комплекс робіт із фортифікаційного обладнання територій і позицій, встановлюємо комплексну систему загороджень, проводимо планування застосування наших військ у разі таких дій.

Ми вже маємо досвід бойових дій у Харківській області, нам вдалося "прорахувати" противника та звільнити значну частину Харківщини. Саме тоді відбувся масштабний обвал російського фронту. Якщо росіяни рушать туди знову, Харків стане для них фатальним містом".

Деталі: При цьому головком зазначив, що, звісно, кожна військова операція по-своєму унікальна, і просто скористатися її умовною калькою у наступній ситуації на фронті не вдасться за жодних умов. Сучасна війна – це математична задача із сотнями змінних, в якій кожен складник може мати вирішальне значення, додав Сирський.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Видання "Медуза", з посиланням на близькі до Кремля джерела, писало, що російські "політичні еліти" не виключають, що Росія та її правитель Володимир Путін спробує захопити Харків та поступово закінчити так звану "СВО". 

Центр протидії дезінформації при РНБО заявив, що дані щодо підготовки росіян до наступу на Харків є частиною ворожої кампанії "пропаганди страху" та не відповідають дійсності.

Теми: ХарківвійнаСирський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW: зниження призовного віку допоможе ЗСУ, але зброя Заходу буде вирішальною

44 держави у Гаазі підтримали створення спецтрибуналу та використання заморожених активів РФ

WP: США попередили Кремль, що терористи нападуть саме на "Крокус"

Зеленський пообіцяв посилити контроль над онлайн-казино

Уряд дозволив студентам-чоловікам виїжджати за кордон: кому і за яких умов

В ЄС пояснили, що значать удари Росії по українських ГЕС

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Харків
Центр протидії дезінформації: Наступ ворога на Харків наразі неможливий
У Харкові та Дніпрі пролунали вибухи
Дитячий плач і гори битого скла: поліція показала Харків після "прильоту" авіабомб РФ
Останні новини
09:04
У швейцарських Альпах впав гелікоптер: 3 загиблих, 3 постраждалих
08:31
Блінкен: Саміт НАТО зосередиться на створенні дорожньої карти вступу України в Альянс
08:12
У лікарні помер хлопчик, якого було поранено внаслідок обстрілу села на Харківщині
08:10
Вибори президента у Словаччині: опитування дає перемогу в другому турі кандидату від влади
08:00
Мінус 710 окупантів, 30 артсистем і 18 ББМ − втрати РФ за добу
07:52
Білий дім пообіцяв продовжувати шукати способи для екстреної допомоги Україні
07:36
ППО знищила усі 4 "Шахеди", які атакували Україну
07:28
відеоНа Тайвані стався найсильніший за 25 років землетрус магнітудою 7,4 бала
07:21
Окупати атакували на 7 напрямках, найактивніше біля Новомихайлівки та Урожайного − Генштаб
06:30
ISW: зниження призовного віку допоможе ЗСУ, але зброя Заходу буде вирішальною
Усі новини...
Реклама: