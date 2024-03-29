Сирський: Якщо росіяни знову рушать на Харків, він стане для них фатальним містом

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, військові проводять великий комплекс робіт із фортифікаційного обладнання територій, на яких ворог може вдатися до наступальних дій, водночас генерал-полковник висловив думку, що можливий наступ на Харків стане для РФ фатальною помилкою.

Джерело: Сирськийв інтерв’ю "Укрінформу"

Деталі: За оцінюваннями низки західних ЗМІ, над Харковом знову нависає загроза російського наступу. Журналіст попросив генерал-полковника оцінити, наскільки реальною є така загроза.

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Пряма мова Сирського: "Ми не можемо ігнорувати будь-яку інформацію про підготовку ворога до наступальних дій, тому вживаємо всіх заходів для адекватного реагування на таку ймовірність. На сьогодні проводимо великий комплекс робіт із фортифікаційного обладнання територій і позицій, встановлюємо комплексну систему загороджень, проводимо планування застосування наших військ у разі таких дій.

Ми вже маємо досвід бойових дій у Харківській області, нам вдалося "прорахувати" противника та звільнити значну частину Харківщини. Саме тоді відбувся масштабний обвал російського фронту. Якщо росіяни рушать туди знову, Харків стане для них фатальним містом".

Деталі: При цьому головком зазначив, що, звісно, кожна військова операція по-своєму унікальна, і просто скористатися її умовною калькою у наступній ситуації на фронті не вдасться за жодних умов. Сучасна війна – це математична задача із сотнями змінних, в якій кожен складник може мати вирішальне значення, додав Сирський.

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Що передувало: Видання "Медуза", з посиланням на близькі до Кремля джерела, писало, що російські "політичні еліти" не виключають, що Росія та її правитель Володимир Путін спробує захопити Харків та поступово закінчити так звану "СВО".

Центр протидії дезінформації при РНБО заявив, що дані щодо підготовки росіян до наступу на Харків є частиною ворожої кампанії "пропаганди страху" та не відповідають дійсності.