Президент закликав Раду ухвалити закон про мобілізацію найближчими днями
Президент Володимир Зеленський спілкується з депутатами, аби закон про мобілізацію був проголосований парламентом найближчими днями.
Джерело: Зеленський в інтерв’ю, яке транслювали в ефірі телемарафону
Пряма мова Зеленського: "Ми говоримо з парламентом, щоб вони найближчими днями проголосували відповідний закон. Це дуже важливо. І це зовсім не відповідально - те, що вони роблять...
Росіянам вдалося з цим законом порушити питання, що у нас люди не готові далі захищати державу.
А Захід запитує нас – а якщо ви не хочете мобілізацію, парламент не хоче голосувати, то а для чого вам допомога? Чому ми повинні допомагати?".
Деталі: Зеленський вважає, що цей законопроєкт розділив суспільство на дві частини "на тих, хто за, і тих, хто проти, на військових і цивільних". Він назвав це великою помилкою, і що "депутати повинні не чекати оплесків своєму популізму".
Передісторія:
- Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. Народні депутати подали до другого читання документа 4269 правок.
- Серед іншого члени комітету підтримали пропозиції щодо надання відстрочки від мобілізації для аспірантів усіх форм навчання, а також виключення із проєкту закону норми щодо заходів упливу за ухилення від мобілізації.
- Водночас депутати відхилили правки щодо бронювання військовозобов'язаних, які отримують певну зарплату та сплачують податки.
- 29 березня повідомлялося, що комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки розглянув усі 4269 правок, поданих народними депутатами до другого читання законопроєкту про мобілізацію.
- Станом на 6 квітня комітет не завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію, однак уже 10 квітня законопроєкт може бути винесено в сесійну залу для розгляду.