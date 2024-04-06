Президент закликав Раду ухвалити закон про мобілізацію найближчими днями

Президент Володимир Зеленський спілкується з депутатами, аби закон про мобілізацію був проголосований парламентом найближчими днями.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю, яке транслювали в ефірі телемарафону

Пряма мова Зеленського: "Ми говоримо з парламентом, щоб вони найближчими днями проголосували відповідний закон. Це дуже важливо. І це зовсім не відповідально - те, що вони роблять...

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Росіянам вдалося з цим законом порушити питання, що у нас люди не готові далі захищати державу.

А Захід запитує нас – а якщо ви не хочете мобілізацію, парламент не хоче голосувати, то а для чого вам допомога? Чому ми повинні допомагати?".

Деталі: Зеленський вважає, що цей законопроєкт розділив суспільство на дві частини "на тих, хто за, і тих, хто проти, на військових і цивільних". Він назвав це великою помилкою, і що "депутати повинні не чекати оплесків своєму популізму".

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