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Президент закликав Раду ухвалити закон про мобілізацію найближчими днями

Роман ПетренкоСубота, 6 квітня 2024, 20:33
Президент закликав Раду ухвалити закон про мобілізацію найближчими днями
зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський спілкується з депутатами, аби закон про мобілізацію був проголосований парламентом найближчими днями.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю, яке транслювали в ефірі телемарафону

Пряма мова Зеленського: "Ми говоримо з парламентом, щоб вони найближчими днями проголосували відповідний закон. Це дуже важливо. І це зовсім не відповідально - те, що вони роблять...

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Росіянам вдалося з цим законом порушити питання, що у нас люди не готові далі захищати державу.

А Захід запитує нас – а якщо ви не хочете мобілізацію, парламент не хоче голосувати, то а для чого вам допомога? Чому ми повинні допомагати?".

Деталі: Зеленський вважає, що цей законопроєкт розділив суспільство на дві частини "на тих, хто за, і тих, хто проти, на військових і цивільних". Він назвав це великою помилкою, і що "депутати повинні не чекати оплесків своєму популізму".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. Народні депутати подали до другого читання документа 4269 правок. 
  • Серед іншого члени комітету підтримали пропозиції щодо надання відстрочки від мобілізації для аспірантів усіх форм навчання, а також виключення із проєкту закону норми щодо заходів упливу за ухилення від мобілізації.
  • Водночас депутати відхилили правки щодо бронювання військовозобов'язаних, які отримують певну зарплату та сплачують податки.
  • 29 березня повідомлялося, що комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки розглянув усі 4269 правок, поданих народними депутатами до другого читання законопроєкту про мобілізацію.
  • Станом на 6 квітня комітет не завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію, однак уже 10 квітня законопроєкт може бути винесено в сесійну залу для розгляду.

Теми: Зеленськиймобілізація
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