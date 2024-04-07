Скандал із повісткою журналісту "Слідство.інфо": Сирський наказав провести перевірку
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський дав завдання командувачу Сухопутних військ провести службову перевірку з приводу оприлюдненої інформації виданням "Слідство.Інфо" щодо спроб вручити повістку їхньому журналісту після викривального розслідування стосовно співробітника спецслужби.
Джерело: Сирський у Facebook
Пряма мова: "За матеріалами, опублікованими Громадською організацією "Слідство.Інфо", мною визначено завдання командувачу Сухопутних військ ЗСУ провести службову перевірку.
За результатами службової перевірки будуть прийняти відповідні рішення".
Що передувало: Журналісти-розслідувачі знайшли у дружини голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка придбану у грудні 2023 року квартиру за понад 20 мільйонів гривень за ринковою ціною. Хоча в декларації посадовця зазначено, що за квартиру сплатили 12,8 мільйонів гривень.
6 квітня стало відомо, що після цього розслідування журналісту "Слідства.Інфо" Євгенію Шульгату співробітники ТЦК намагалися вручити повістку.
У СБУ та Міноборони відреагували на нову інформацію від "Слідство.Інфо".