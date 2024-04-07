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Скандал із повісткою журналісту "Слідство.інфо": Сирський наказав провести перевірку

Ольга Глущенко Неділя, 7 квітня 2024, 03:24
Скандал із повісткою журналісту Слідство.інфо: Сирський наказав провести перевірку
Сирський, фото: Харківський медіа хаб

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський дав завдання командувачу Сухопутних військ провести службову перевірку з приводу оприлюдненої інформації виданням "Слідство.Інфо" щодо спроб вручити повістку їхньому журналісту після викривального розслідування стосовно співробітника спецслужби.

Джерело: Сирський у Facebook

Пряма мова: "За матеріалами,  опублікованими Громадською організацією "Слідство.Інфо", мною визначено завдання командувачу Сухопутних військ ЗСУ провести службову перевірку.

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За результатами службової перевірки будуть прийняти відповідні рішення".

Що передувало: Журналісти-розслідувачі знайшли у дружини голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка придбану у грудні 2023 року квартиру за понад 20 мільйонів гривень за ринковою ціною. Хоча в декларації посадовця зазначено, що за квартиру сплатили 12,8 мільйонів гривень.

6 квітня стало відомо, що після цього розслідування журналісту "Слідства.Інфо" Євгенію Шульгату співробітники ТЦК намагалися вручити повістку.

ВІДЕО ДНЯ

У СБУ та Міноборони відреагували на нову інформацію від "Слідство.Інфо".

Теми: СирськийЗМІскандал
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