Скандал із повісткою журналісту "Слідство.інфо": Сирський наказав провести перевірку

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський дав завдання командувачу Сухопутних військ провести службову перевірку з приводу оприлюдненої інформації виданням "Слідство.Інфо" щодо спроб вручити повістку їхньому журналісту після викривального розслідування стосовно співробітника спецслужби.

Джерело: Сирський у Facebook

Пряма мова: "За матеріалами, опублікованими Громадською організацією "Слідство.Інфо", мною визначено завдання командувачу Сухопутних військ ЗСУ провести службову перевірку.

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За результатами службової перевірки будуть прийняти відповідні рішення".

Що передувало: Журналісти-розслідувачі знайшли у дружини голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка придбану у грудні 2023 року квартиру за понад 20 мільйонів гривень за ринковою ціною. Хоча в декларації посадовця зазначено, що за квартиру сплатили 12,8 мільйонів гривень.

6 квітня стало відомо, що після цього розслідування журналісту "Слідства.Інфо" Євгенію Шульгату співробітники ТЦК намагалися вручити повістку.

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У СБУ та Міноборони відреагували на нову інформацію від "Слідство.Інфо".