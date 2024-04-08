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Друга тривога лунала по всій Україні: злітав МіГ

Ірина БалачукПонеділок, 8 квітня 2024, 14:10
Друга тривога лунала по всій Україні: злітав МіГ
Фото alerts.in.ua

Україною знову ширилася повітряна тривога через зліт винищувача МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал". Небезпека тривала понад 40 хв.

Джерело: карта повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Увага! Вся Україна − ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області!"

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Доповнено: О 14:04 тривоги скасували. 

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Теми: повітряна тривога
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