Друга тривога лунала по всій Україні: злітав МіГ

Україною знову ширилася повітряна тривога через зліт винищувача МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал". Небезпека тривала понад 40 хв.

Джерело: карта повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Увага! Вся Україна − ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області!"

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Доповнено: О 14:04 тривоги скасували.

Передісторія:

Раніше влада України оголошувал повітряну тривогу у 12 областях через загрозу балістики. Небезпека тривала 48 хвилин. В Одесі та Запоріжжі чули звуки вибухів.