Відсидітися нікому не вдасться: на кону доля країни – командувач Сухопутних військ
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк закликав українців вступати до лав збройних сил, адже на кону доля країни, а це значить, що відсидітися нікому не вдасться.
Джерело: пост Павлюка у Facebook
Пряма мова командувача Сухопутних військ ЗСУ: "Чим більше українців знайдуть у собі мужність стати до лав ЗСУ, тим менше буде шансів у Росії втілити її кровожерливі задуми. І тим скоріше українські міста повернуться до нормального безпечного життя.
Тому я закликаю українців залишити емоції, не піддаватись провокаціям. Маємо усвідомити, що відсидітися нікому не вдасться. Адже на кону – доля країни, доля нашої нації".
Деталі: Павлюк переконаний, що "Росія нікого не залишить в спокої: ні тих, хто сховався, ні тих, хто зрадив Україну".
"Зараз історичний момент, який дала нам доля: або ми захистимо і збережемо державу, або зникнемо як нація! Підтримуйте захисників і словом, і ділом. Приєднуйтесь до лав ЗСУ. Ставайте на захист своєї родини, свого дому, своєї країни, свого майбутнього. Наша сила в єдності! Іншого варіанту немає", − наголосив командувач Сухопутних військ.
Він додав, що ЗСУ потрібні різні фахівці: водії, діловоди, кухарі, будівельники, ITівці, бухгалтери, медики, інженери.
Передісторія:
- Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. Народні депутати подали до другого читання документа 4269 правок.
- Серед іншого члени комітету підтримали пропозиції щодо надання відстрочки від мобілізації для аспірантів усіх форм навчання, а також виключення із проєкту закону норми щодо заходів упливу за ухилення від мобілізації.
- Водночас депутати відхилили правки щодо бронювання військовозобов'язаних, які отримують певну зарплату та сплачують податки.
- 29 березня повідомлялося, що комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки розглянув усі 4269 правок, поданих народними депутатами до другого читання законопроєкту про мобілізацію.
- Станом на 6 квітня комітет не завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію, однак уже 10 квітня законопроєкт може бути винесено в сесійну залу для розгляду.
- 6 квітня президент Володимир Зеленський закликав Раду ухвалити закон про мобілізацію найближчими днями.