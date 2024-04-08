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Відсидітися нікому не вдасться: на кону доля країни – командувач Сухопутних військ

Ірина БалачукПонеділок, 8 квітня 2024, 14:02
Відсидітися нікому не вдасться: на кону доля країни – командувач Сухопутних військ
Олександр Павлюк. Фото з Facebook

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк закликав українців вступати до лав збройних сил, адже на кону доля країни, а це значить, що відсидітися нікому не вдасться.

Джерело: пост Павлюка у Facebook

Пряма мова командувача Сухопутних військ ЗСУ: "Чим більше українців знайдуть у собі мужність стати до лав ЗСУ, тим менше буде шансів у Росії втілити її кровожерливі задуми. І тим скоріше українські міста повернуться до нормального безпечного життя.

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Тому я закликаю українців залишити емоції, не піддаватись провокаціям. Маємо усвідомити, що відсидітися нікому не вдасться. Адже на кону – доля країни, доля нашої нації".

Деталі: Павлюк переконаний, що "Росія нікого не залишить в спокої: ні тих, хто сховався, ні тих, хто зрадив Україну".

"Зараз історичний момент, який дала нам доля: або ми захистимо і збережемо державу, або зникнемо як нація! Підтримуйте захисників і словом, і ділом. Приєднуйтесь до лав ЗСУ. Ставайте на захист своєї родини, свого дому, своєї країни, свого майбутнього. Наша сила в єдності! Іншого варіанту немає", − наголосив командувач Сухопутних військ.

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Він додав, що ЗСУ потрібні різні фахівці: водії, діловоди, кухарі, будівельники, ITівці, бухгалтери, медики, інженери.  

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Теми: Збройні силимобілізаціявійна
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