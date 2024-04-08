Павлюк: Система ТЦК не ідеальна, але неприпустимо ображати її працівників

Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк заявив, що вважає неприпустимим негативне ставлення до працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та попередив, що ніхто не дозволить порушувати права військових.

Джерело: Павлюк у Facebook

Пряма мова Павлюк: "Збройні сили України – єдина сила, здатна зупинити і знищити ворога. Як суспільство допустило, щоб військових почали боятись, дозволяли собі їх ображати? Сьогодні більшість працівників ТЦК – це вчорашні воїни, якими усі захоплювались і пишались. Що сталось? Чому сьогодні від них ховаються, чому дозволяють собі їх зневажати, влаштовують цькування і навіть бійки? Це неприпустимо".

Реклама:

Деталі: За словами командувача, військовослужбовці, ветерани — це не прохачі і не агітатори, а люди, які виконали свій конституційний обов’язок. "Ми не маємо права допустити, щоб вони почувалися винними, непотрібними чи небезпечними перед тими, кому вони буквально врятували життя", - зазначив він.

Павлюк визнав, що система ТЦК не ідеальна, і ведеться робота над її вдосконаленням. Він додав, що на всі випадки перевищення повноважень командування Сухопутних військ, правоохоронні органи оперативно реагують. "Ми не будемо миритись із порушенням прав цивільних громадян, але й порушувати права військових не дозволимо", - попередив командувач.

"Усі громадяни України мусять тримати голову холодною і усвідомити одну просту істину: армія і народ неподільні. Особливо під час битви за існування держави", - сказав Павлюк.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше:

У січні 2024 року міністр оборони Рустем Умєров повідомляв, що Міноборони з правоохоронцями проводять незаплановані перевірки ТЦК та СП в регіонах і фіксують багато порушень,

У березні Павлюк заявляв, що Росія може завдати Україні поразки за допомогою самих українців через негативне ставлення людей до ТЦК. За його словами, "блогери та медіа" допомогли знищити єдність та згуртованість українців через "репортажі про "нещасних потопельників у Тисі" чи загони "бойових гуцулів".

Водночас останньою резонансною подією стали дії співробітників ТЦК, які намагалися вручити повістку журналісту "Слідство.Інфо" після розслідування про статки родини голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка.

Знати більше: "Журналісти знищили довіру до ТЦК"? Відповідь Командувачу Сухопутних військ