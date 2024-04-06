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Тиск через повістку: "Медіарух" вимагає відкрити провадження щодо співробітників СБУ і ТЦК

Катерина ТищенкоСубота, 6 квітня 2024, 23:03
Тиск через повістку: Медіарух вимагає відкрити провадження щодо співробітників СБУ і ТЦК
працівники ТЦК і їхній "куратор", скріншот "Слідства.Інфо"

"Медіарух" вимагає відкрити кримінальне провадження щодо співробітників СБУ та ТЦК через інцидент із журналістом "Слідство.Інфо".

Джерело: заява "Медіаруху", направлена президенту Володимиру Зеленському, голові СБУ Василеві Малюку, генпрокурору Андрію Костіну, міністру оборони Рустему Умєрову та головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському

Дослівно: "Ми, українські журналісти та медійні організації, учасники Медіаруху, звертаємося до вас з вимогою встановити справедливість та захистити права журналістів в Україні. Ситуація, що склалась з переслідуванням журналіста-розслідувача "Слідства.інфо" Євгенія Шульгата викликає серйозне занепокоєння щодо можливого зловживання службовим становищем та перешкоджання журналістській діяльності з боку СБУ, а також щодо використання військових як інструменту для припинення журналістських розслідувань".

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Деталі: Журналісти вимагають:

  • Негайно відкрити кримінальне провадження за фактами можливого зловживання службовим становищем, незаконним стеженням та перешкоджання журналістській діяльності з боку співробітників СБУ та ТЦК.
  • Здійснити ретельне та оперативне розслідування обставин справи, зокрема ролі співробітників СБУ та ТЦК у цьому інциденті.
  • Забезпечити надійний захист прав журналістів та їхню безпеку в процесі виконання професійних обов'язків.

У заяві зазначається, що обставини інциденту вказують на намагання СБУ використати службове становище з метою перешкоджання діяльності журналіста, який висвітлював факти, потенційно незручні для керівництва СБУ. При цьому журналісти підкреслюють, що усвідомлюють необхідність кожного громадянина вносити вклад у захист України, а четверо з шістнадцяти співробітників "Слідства.інфо" отримали повістки і доєднались до лав ЗСУ.

У заяві також повідомляється, що днями невідомі звернулись до Державного бюро розслідувань, аби те перевірило роботу одного з Вінницьких ТЦК. Буцімто військкомат погано працює та не мобілізує головного редактора руху "Чесно" – Олександра Саліженка.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, журналісти нагадали, що в кінці грудня 2023-го року працівники Департаменту СБУ із захисту Національної державності вели відеостеження за журналістами видання Bihus.info.

Довідково: "Медіарух" ― спільнота, що об’єднала журналістів провідних українських медіа, журналістів-розслідувачів та експертів медійних громадських організацій. "Медіарух" було започатковано 5 лютого 2019 року. Він об’єднує понад 70 учасників.

Передісторія:

  • Журналісти-розслідувачі знайшли у дружини голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка придбану у грудні 2023 року квартиру за понад 20 мільйонів гривень за ринковою ціною. Хоча в декларації посадовця зазначено, що за квартиру сплатили 12,8 мільйонів гривень.
  • У суботу агенція журналістських розслідувань "Слідство.Інфо" оприлюднила матеріал про те, що 1 квітня в Оболонському районі Києва до журналіста "Слідства.Інфо" Євгенія Шульгата підійшли співробітники ТЦК та намагалися вручити повістку. Із представниками ТЦК, імовірно, був Олексій Володимирович Біленко, який працює у департаменті кібербезпеки СБУ і є людиною, близькою до Вітюка.
  • Служба безпеки України та Міноборони спільно з Генштабом перевіряють інформацію, оприлюднену виданням "Слідство.Інфо", щодо спроб вручити повістку їхньому журналісту після викривального розслідування стосовно співробітника спецслужби.

Теми: ЗМІСБУТЦК
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