На Львівщині уламки "Шахедів" пошкодили об′єкт критичної інфрастуктури – ОВА

Вночі 9 квітня уламки збитих на Львівщині "Шахедів" пошкодили об′єкт критичної інфраструктури, після чого зайнялася пожежа.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegrma

Пряма мова Козицького: "Цієї ночі ворожі "Шахеди" намагалися атакувати Львівщину. Наші Сили ППО та мобільні вогневі групи збили усі безпілотники, які увійшли у повітряний простір Львівської області".

Реклама:

Деталі: За його словами, на жаль, уламки безпілотників пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури. Зайнялася пожежа, яку оперативно загасили.

Очільник ОВА додав, що обійшлося без жертв та постраждалих.

Усі системи життєзабезпечення нашої області працюють у штатному режимі.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: