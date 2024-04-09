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На Львівщині уламки "Шахедів" пошкодили об′єкт критичної інфрастуктури – ОВА

Станіслав ПогоріловВівторок, 9 квітня 2024, 08:48
На Львівщині уламки Шахедів пошкодили об′єкт критичної інфрастуктури – ОВА
Фото: Getty Images

Вночі 9 квітня уламки збитих на Львівщині "Шахедів" пошкодили об′єкт критичної інфраструктури, після чого зайнялася пожежа.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegrma

Пряма мова Козицького: "Цієї ночі ворожі "Шахеди" намагалися атакувати Львівщину. Наші Сили ППО та мобільні вогневі групи збили усі безпілотники, які увійшли у повітряний простір Львівської області".

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Деталі: За його словами, на жаль, уламки безпілотників пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури. Зайнялася пожежа, яку оперативно загасили.

Очільник ОВА додав, що обійшлося без жертв та постраждалих.

Усі системи життєзабезпечення нашої області працюють у штатному режимі.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше:

  • У ніч на вівторок під час атаки "Шахедів" у Львівській області працювала протиповітряна оборона. Безпілотники залітали з Тернопільської області і рухалися в напрямку Стрия та Перемишлян. Тривога тривала до 5.36.
  • Повітряні сили ЗСУ у ніч на вівторок знищили усі 20 "Шахедів" з 20, якими Росія атакувала Україну.

Теми: ЛьвівщинаШахедвійна
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