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Удар РФ по гуртожитку на Полтавщині: кількість постраждалих зросла до 16

Валентина РоманенкоВівторок, 9 квітня 2024, 14:08
Удар РФ по гуртожитку на Полтавщині: кількість постраждалих зросла до 16
фото прокуратури

Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по Полтавщині збільшилася до 16, із них четверо дітей віком 5-11 років.

Джерело: керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін у Telegram

Деталі: За словами очільника області, кілька людей продовжують лікування у медзакладах. Один пацієнт – у важкому стані, кілька – середньої тяжкості.

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Через ворожу атаку понад 9 тисяч побутових споживачів і 120 юридичних у Полтавській та Щербанівській громадах вночі були тимчасово без світла. Енергетики вже відновили електропостачання до всіх осель, окрім частково зруйнованої будівлі, додають в ОВА.

Обласні соціальні служби працюють у посиленому режимі, зокрема допомагають постраждалим сформувати заяви, щоб отримати матеріальну допомогу з обласного бюджету.

Пряма мова: "Підтримують і міжнародні партнери. Надають психологічну, гуманітарну допомогу й будматеріали. Спільними зусиллями підставляємо плече тим, хто цього потребує. Дбаємо одне про одного. Слава Україні!".

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Теми: Полтавська областьвійна
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