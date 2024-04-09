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Після розслідування журналістів голова СБУ відсторонив Вітюка і послав на передову

Валентина РоманенкоВівторок, 9 квітня 2024, 15:15
Після розслідування журналістів голова СБУ відсторонив Вітюка і послав на передову
Ілля Вітюк. фото СБУ

Голова Служби безпеки України Василь Малюк відсторонив керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Іллю Вітюка від виконання посадових обов'язків на час перевірки обставин, оприлюднених журналістами "Слідство-Інфо".

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу СБУ

Дослівно: "На час проведення перевірки обставин, оприлюднених журналістами "Слідство-Інфо", голова Служби Василь Малюк відсторонив керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки (ДКІБ) Вітюка від виконання посадових обов'язків".

Деталі: У пресслужбі уточнили, що за рішенням голови СБУ Вітюк на час проведення перевірок проходитиме службу в бойовому підрозділі ДКІБ, який виконує оборонні завдання і знищує ворога та його техніку безпосередньо на фронті спільно з ЦСО "А".

"Наразі він відряджений до цього підрозділу і сьогодні виїхав у район виконання бойових завдань", - повідомили у пресслужбі.

Передісторія:

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  • Журналісти-розслідувачі знайшли у дружини голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка придбану у грудні 2023 року квартиру за понад 20 мільйонів гривень за ринковою ціною. Хоча в декларації посадовця зазначено, що за квартиру сплатили 12,8 мільйонів гривень.
  • 6 квітня стало відомо, що після цього розслідування журналісту "Слідства.Інфо" Євгенію Шульгату співробітники ТЦК намагалися вручити повістку.
  • Служба безпеки України та Міноборони спільно з Генштабом заявили, що перевіряють інформацію, оприлюднену виданням "Слідство.Інфо", щодо спроб вручити повістку їхньому журналісту після викривального розслідування стосовно співробітника спецслужби.

Теми: СБУскандал
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