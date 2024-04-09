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На Донеччині від російських ударів у вівторок загинула людина і є поранені

Олександр ШумілінВівторок, 9 квітня 2024, 15:28
На Донеччині від російських ударів у вівторок загинула людина і є поранені
Фото Філашкіна

В результаті російських обстрілів в Донецькій області у вівторок 9 квітня загинула одна людина і ще три отримали поранення.  

Джерело: повідомлення голови Донецької ОДА Вадима Філашкіна

Дослівно: "Костянтинівка зазнала авіаудару — наразі відомо про 1 загиблого і 2 поранених.

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Крім того, під завалами одного з будинків, можливо, перебувають ще 2 людини — триває пошукова операція. Всього бомбою пошкоджено 27 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, 2 інфраструктурні об’єкти та адмінбудівлю.

Ще одна людина поранена в Соколі Очеретинської громади — її доставили до лікарні".

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Теми: Донецька областьвійнаРосія
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